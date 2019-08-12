Düşen terliğinin peşinden ölüme gitti!

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 6 ay önce ailesiyle birlikte Bahşılı ilçesine gelen Saile Vatandus, arkadaşlarıyla Kızılırmak kenarında oynarken, terliğini suya düşürdü. Vatandus, iddiaya göre terliğini almak için suya girince sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ile birlikte gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ırmakta arama çalışması başlattı.

İtfaiye bünyesindeki dalgıç ekibi, suya girerek küçük çocuğu ararken, diğer ekipler de ırmak kenarında tarama çalışması yaptı. Şu ana kadar yapılar aramalarda çocuk bulunamadı. Arama çalışmaları sürdürülüyor.

CANSIZ BEDENİ BİR KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kızılırmak'a düşürdüğü terliğini almak için girdiği suda sürüklenerek gözden kaybolan Afgan uyruklu Saile Vatandus'un cansız bedeni, Jandarma ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu.

Vatandus'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA