Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damat…

Fulya Yüksel ile Tamer Bekiroğlu, İstanbul'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi Fulya Yüksel’i gelinlikle ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla gelinin bulunduğu yere gitti. Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla gelini beklemeye başladı.

Bir süre sonra beyaz gelinlik içinde duvağı örtülü olarak gelen kişi, Tamer Bekiroğlu'nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen damat, gelinliğin içinde arkadaşını görünce büyük şok yaşadı. Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar ‘En güzel damat şakası’ diyerek sosyal medyada paylaştı. DHA