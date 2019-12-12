Duvarı delip 90 bin liralık çay çaldılar

Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Anadolu Mahallesi’ndeki bir deponun duvarını delerek içeri giren kimliği belirsiz kişiler, beşer kiloluk paketlerdeki 2 ton 190 kilogram çayı çalarak kaçtı.

SATAMADAN YAKALANDILAR

İhbarı değerlendiren Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin H.M, Z.Ü, O.P, Y.Ç, H.P, E.D. ve T.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerinden H.P., E.D. ve T.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, suçlarını itiraf ederek, çalınan ürünlerin yerini polise gösterdi. Çalınan çaylar sahibine teslim edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)