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Duvarı delip kuyumcuyu soydular

Bursa'da 'Hırsıza kilit olmaz' atasözünü doğrular nitelikte yaşanan hırsızlık olayı yaşandı. Kuyumcu mağazasına, bitişikteki dükkanın duvarını delerek giren soyguncular, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını alarak girdikleri delikten kaçtı.

07:52 -
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Duvarı delip kuyumcuyu soydular

Soygun, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Kurtuldu Sokak’ta bulunan Mehmet Can Demir’e ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soyguncular sabah 05.00 sularında kuyumcunun bitişiğindeki dükkanın kapısını kırarak içeri girdi. Kuyumcuya bitişik olan duvarı yanlarında getirdikleri balyoz ve murçlarla delerek içeri girdiler.

İHA

İHA

Alarmın çalmasına rağmen tezgahta bulunan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını alan soyguncular, girdikleri delikten çıkarak hızla uzaklaştı. Alarm sisteminden gelen ihbar üzerine kuyumcu dükkanına gelen ekipler hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti. Çevrede parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler, hırsızları her yerde arıyor.
İHA

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Son güncelleme: android-time 07:54 01.02.2019
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