Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı

Olası Marmara Depremi’nden etkilenecek ilçelerden biri olarak gösterilen Avcılar’daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı Saray Apartmanı’nın yenilenmesine karar verildi. Bina sakinleri bir müteahhit firma ile anlaşarak evlerinin yenilenmesini istedi.

Firma, eski binayı iş makineleri ile yıkmaya başladı. Yıkımla birlikte ilginç bir gerçek de gün yüzüne çıktı. Yıkılan bina ile bitişik olan Güven Apartmanı’nın 4’üncü katındaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı, bu yapıyı yapan müteahhidin malzemeden tasarruf etmek amacıyla bitişiğindeki Saray Apartmanı’nın duvarını kullandığı ortaya çıktı.

Ev sahipleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca, evlerinin duvarlarının olmadığını, sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördüklerini ve ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi.

Müteahhit firmanın mühendisi Lokman Arslan ise, “Bu binanın sahibi üst katta duvar ördürme yerine yıktığımız binanın duvarını kullanmış. Biz binayı yıkınca da ortaya böyle nahoş bir durum çıktı. Biz komşularımızın mağdur olmaması için duvarlarını ördürüp, boya-badanasını yapıp teslim edeceğiz” dedi.

İSTANBUL, (DHA)