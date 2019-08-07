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Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı

İstanbul Avcılar´da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın en üst katında iki dairenin  duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri dairelerin sahipleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı. Yıkımı yapan firma, kendilerinin hatası olmamasına rağmen duvarı yapma sözü verdi.

16:53 -
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Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı

Olası Marmara Depremi’nden etkilenecek ilçelerden biri olarak gösterilen Avcılar’daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı Saray Apartmanı’nın yenilenmesine karar verildi. Bina sakinleri bir müteahhit firma ile anlaşarak evlerinin yenilenmesini istedi.

Bitişikteki bina yıkılınca duvarların olmadığı ortaya çıktı. Foto: DHA

Firma, eski binayı iş makineleri ile yıkmaya başladı. Yıkımla birlikte ilginç bir gerçek de gün yüzüne çıktı. Yıkılan bina ile bitişik olan Güven Apartmanı’nın 4’üncü katındaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı, bu yapıyı yapan müteahhidin malzemeden tasarruf etmek amacıyla bitişiğindeki Saray Apartmanı’nın duvarını kullandığı ortaya çıktı.

Uyanık müteahhit malzemeden çalmak için yan binanın duvarını kullanmış. Foto: DHA

Ev sahipleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca, evlerinin duvarlarının olmadığını, sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördüklerini ve  ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi.

Müteahhit firmanın mühendisi Lokman Arslan ise, “Bu binanın sahibi üst katta duvar ördürme yerine yıktığımız binanın duvarını kullanmış. Biz binayı yıkınca da ortaya böyle nahoş bir durum çıktı. Biz komşularımızın mağdur olmaması için duvarlarını ördürüp, boya-badanasını yapıp teslim edeceğiz” dedi.

Yan binanın yapımını üstlenen firma zor durumda kalan ev sahiplerine duvar yapma sözü verdi. Foto: DHA

İSTANBUL, (DHA)

Son güncelleme: android-time 17:01 07.08.2019
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