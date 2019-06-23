Düzce’de asit yüklü tanker kaza yaptı

Kaza; gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuncay İ.'nin kullandığı 01 DK 849 plakalı TIR’a İzmit'ten aldığı Hidroklorik Asit’i Ankara götürürken D-100 Karayolu Boludağı Taşaltı Mevkiin de Recep A.'nın kullandığı 14 GA 119 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü yaralanırken olay yerine gelen Acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer taraftan Otomobilin arkadan çarptığı TIR’ın boşaltma vanaları kopunca TIR’da yüklü olan Hidroklorik Asit yola döküldü. İnsan sağlığına ciddi zararı olan asit için Boludağı Kaynaşlı'dan itibaren trafiğe kapatılarak araçlar Otoyola yönlendirildi. AFAD ekipleri de kaza bölgesinde çalışma yaparak zehirli gaz ölçümü yaptı.

Hidroklorik Asit’in İzmit'ten gelecek başka TIR’a aktarılmasının ardından Boludağı'nda trafik normale döndü.

Bu sırada, D-100 kara yolunun Ankara istikameti, tankerdeki hidroklorik asit sızıntısına önlem olarak Kaynaşlı Dörtyol mevkisinden trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüleri Anadolu Otoyolu’na yönlendiren emniyet ekipleri, sızan asitten etkilenmemek için gaz maskesi taktı.

AFAD ekibinin yaptığı incelemenin ardından tankerdeki asit, başka bir tankere aktarıldı. Hidroklorik asidin döküldüğü yolun ve çevresinin kara yolları ekiplerince temizlenmesi sonrası D-100 kara yolunun Ankara istikameti trafiğe açıldı.

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