Düzce’de evin sulara gömülme anı görüntülendi

17 Temmuz'da Düzce'nin Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında 24 köyü sular altında bırakan, ulaşımın kesilmesine neden olan sel felaketinin neden olduğu hasarlar giderilmeye çalışılıyor. Suların çekilmesiyle birlikte sel anında yaşananlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Selin en çok tahrip ettiği köylerin başında gelen ve 6 kişinin kaybolduğu Akçakoca'nın Esmahanım köyünde bir evin sel sularına kapılma anı ise vatandaşların cep telefonu tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir vatandaş yağışlar nedeniyle yükselen Melen Çayını görüntülerken, bir anda çayın kenarında bulunan bir ev çay sularına kapılarak yıkılıyor.

Öte yandan bu sabah itibariyle Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

Ekipler, kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu tarla ve fındık bahçelerinde arama çalışması yürütüyor. Kaybolan kişilerin denize gidebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 226 personel, 34 araç, 16 bot, 8 köpek, 3 helikopter ve bir uçak görev yapıyor. Bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK’lerin selzedelere yardımları sürüyor.

17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı’nın taşması nedeniyle birçok noktada meydana gelen sel ve heyelanda köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. Dün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel’in cesedi bulunmuştu. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.