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“Düzelmesi için ilçemize mimar eli dokunması şart”

Trabzon’un merkez Ortahisar İlçesi 350 bin nüfuslu. 220 bin seçmenli ilçede Millet İttifakı’nın CHP Ortahisar başkan adayı Salih Akyüz seçim çalışmalarında asla “Ayrıştıran dil” kullanmıyor.

Saygı ÖZTÜRK
05:00 -
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“Düzelmesi için ilçemize mimar eli dokunması şart”

ADAYLAR ANLATIYOR

İmar kirliliğini, olumsuzlukları gördükçe de “Ortahisar'a mimar eli değmesi gerekir” diyor. Akyüz, Trabzon'un vizyonunun turizm olması gerektiğini belirtiyor. Kente daha fazla turist çekebilmek için projelerinden birisi ünlü Boztepe'de  90 metrelik ‘Şelale' projesi var. Salih Akyüz, belki hiçbir yerde olmayan bir çalışmaya imza atacaklarını belirtiyor ve şunları söylüyor: “Turizm alt yapısını yaygınlaştıracağız. Mevcut turizm potansiyelimize artı bir milyon daha artırmayı hedefliyoruz. Şelalenin bitim noktasında  yerel bitkilerimiz olacak. Kent meydanı ile şelale arasına entegrasyon kurup turizme kazandırmak yönünden  alt yapıyı da geliştireceğiz.” Trabzon'da da işsizlik had safhada. Başkan Adayı Salih Akyüz, turizm düzenlemeleriyle 25 bin kişiye iş sağlayacaklarını belirtiyor.

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Son güncelleme: android-time 05:49 27.03.2019
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