E-5’te dehşet saçtı, polis çağrılınca oğlunu bırakıp kaçtı

Olay, E-5 Karayolu Okmeydanı mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, O.K. isimli alkollü sürücü, oğlunun da içinde bulunduğu 34 HD 6264 plakalı hafif ticari araçla makas atarak ilerlemeye başladı. Dikkatsiz bir şekilde ilerleyen O.K., aynı istikamette ilerleyen iki tane otomobile zarar vererek yoluna devam etmeye çalıştı. Bu sırada araçları zarar gören otomobil sürücüleri ise, alkollü sürücüyü takip ederek, bir yerde durdurdu.

OĞLUNU BIRAKIP KAÇTI

Hafif ticari aracı durduran otomobil sürücüleri, alkollü sürücüyü araçtan indirerek konuşmaya çalıştı. Kazaya karışan otomobil sürücüleri polis ekiplerini arayarak ihbarda bulunurken, küçük çocuk ise ağlamaya başladı. Olayın polis ekiplerini bildirildiğini öğrenen O.K. küçük oğlunu olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri korkan çocuk için, ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşanan olaydan dolayı korkan küçük çocuğu tedbir amaçlı kontrol ederek sakinleştirmeye çalıştı.

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“BİZE SALDIRMAYA ÇALIŞTI”

Otomobilinin camı kırılan Sait Emir, “E- 5 üzerinden gelirken inanılmaz hızlı bir şekilde aynalara çarpıp kaçınca hemen akabinde arkasından geldim. Burada da önünü kestim, durdum, kapattım hemen indim aşağıya kapısını açtım. Baktım yan tarafta çocuk oturuyor. Çocuk da baya kusmuştu. Bir de viski şişesi vardı. Çocuğun içip, içmediğinden tam emin değilim. Hemen 155'i aradık. Baya bize saldırmaya çalıştı. Polisler gelince kaçtı kendisi. Çocuğun şu anda sağlığı daha iyi” dedi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde küçük çocuğun annesine ulaşan polis ekipleri, olay yerine çağırdı. Küçük çocuk annesine teslim edilirken, ekipler kaçan alkollü sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. İHA