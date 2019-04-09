E-Devlet askerlik yeri öğrenme: İşte 99/2 celp bilgileri ve askerlik yerleri sorgulama ekranı…

Askerlik yeri sorgulama ekranı, E-Devlet üzerinden erişime açıldı. 1999 doğumlu gençler ve tecillerini bozdurarak askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı askerlik yeri sorgulama ekranı, E-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.İşte 99/2 askerlik yeri e Devlet sorgulama ekranı…

99/2 CELP DÖNEMİNDE KİMLER ASKERE GİDECEK?

Mayıs 2019 Er Celp Döneminde;

1999 Doğumlu Ve Bunlarla İşleme Tabi Er Statüsündeki Yükümlülerden, Kayıtlı Olduğu Askerlik Şubesinin Genel Celp Dönemi Mayıs 2019 Olanlar,

Celp Dönemi Mayıs 2019 Olmadığı Halde, Mayıs 2019 Celp Döneminde Silâhaltına Alınmak İsteyen Yükümlülerden Bu Talepleri Uygun Bulunanlar,

Yasal Nedenlerle Askerlikleri Ertelenenler İle Sevkleri Tehir Edilenlerden, Erteleme Ve Sevk Tehir Şartlarını Kaybettiklerinden Mayıs 2019 Er Celp Döneminde Sevke Tabi Olanların Sevkleri Yapılacaktır.

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında 12 Ocak’tan itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.



E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

CELP NEDİR?



Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.