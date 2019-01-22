e Devlet üzerinden adres değişikliği yapılır mı? Adres değişikliği nasıl yapılır?

Adres değişikliği nasıl yapılır? İş ya da okul nedeniyle vakti olmayanlar ikametgah adresi değişikliğini internet üzerinden yapmak istiyor. e-Devlet Kapısı vatandaşların, devlet kurumlarında olan işlerinin büyük bir bölümünü uzun kuyruklar beklemeden internet üzerinden kolayca yapmasını sağlıyor. Ancak internet üzerinden adres değişikliği yapılması konusunda bazı zorluklar da bulunuyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU HANGİ YOLLARLA YAPILIR?

İkamet değişikliği yapmak için yapılması gerekenler iki şekilde olabilmektedir.

– Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmek. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü http://adres.nvi.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenmek.

– E devlet sistemi üzerinden e imza ile yapmak.

E DEVLET SİSTEMİNDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

2007 yılından itibaren Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşların, ikamet ettikleri adresler veri tabanına kaydediliyor. İkamet değişikliği işleminin e devlet sistemi üzerinden yapılabilmesi için mobil imzanız ya da elektronik imzanızın bulunması gereklidir. Yani bunlar olmadan adres değişikliği yapabilmeniz mümkün değildir. Mobil imza ve elektronik imza anlaşmalı kurumlardan alınabilen maliyeti yüksek ve vakit alan bir işlem. (noter tasdikli belge, aylık veya yıllık ücret, şahsi başvuru gibi) E devlet sistemi üzerinden sadece ikamet belgesi alabileceğinizi unutmayın!

İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ VE CEZASI

İkametinizi değiştirdiğiniz takdirde bunu 20 iş günü içerisinde bildirmek zorunludur. Değişiklik bildirimi yapmayanlara idari para cezası uygulanır. Fakat her türlü afet, gasp hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle bu bildirimlerin yapılamaması hallerinde bu ceza uygulanmaz. Bu süre zarfında bildirimde bulunmayanlara 50 TL ceza kesilir. Aykırı bildirimin cezası da 1000 TL’dir.