e Okul giriş: e Okul’un kapanması ne anlama geliyor? İşte karne notlarından takdir teşekkür hesabı…

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Eskiden yaşanan karne heyecanının yerini e-Okul'da açıklanan notlar alıyor. e Okul'un kapanacağına dair söylentiler gerçeği yansıtmazken e Okul'un kapanma sadece not girişi üzerinde olacak. İşte e Okul sisteminin giriş bilgilerine not detaylarına dair ayrıntılar...

e Okul’da yazılı ve sözlü notu sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler VBS girişi ile sorgulayabiliyor. Takdir teşekkür hesaplaması yapan öğrenciler ise e okul not girişi ne zaman kapanacak merak ediyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz… E-OKUL KAPANMA KONUSUNUN ASLI NEDİR? e-Okul öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim bilgilerini takip etmesinde büyük önem taşıyor. e Okul tüm sene boyunca hizmet verirken, yoğunluk halindeki kesintiler harcininde erişime kapanmıyor. e-Okul sisteminde notların hesaplanıp karnelerin oluşturulabilmesi için belli bir süre bulunuyor ve kapanma konusu burada devreye giriyor. e-Okul sistemi kapanmıyor ancak öğretmenlerin not girişinin karne gününden birkaç gün öncesinde tamamlaması gerekiyor. Karnelerin hazırlanması için ortalama 2 günlük süre gerekiyor. E-OKUL'UN 12. YILI e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır. TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl ard arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

