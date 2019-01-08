E-Okul giriş ekranı: E Okul ile yazılı sınav sonuçları sorgulama

Sınav sonuçlarını, ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor.e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB'im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden e Okul’a giriş yapabilirsiniz…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.