E-Okul giriş ekranı: E Okul ile yazılı sınav sonuçları sorgulama

Sınav sonuçlarını, ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor.e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB'im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden e Okul’a giriş yapabilirsiniz…
E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR
E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;
Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.
Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.
Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.
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