e Okul giriş sistemi: Karne günü geliyor e Okul VBS sistemine ilgi artıyor!

Öğrenciler 2018-2019 öğretim yılında ilk yarıyı tamamlıyor. e-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebiliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde anne ve babalar çocuklarının tüm okul bilgilerine erişebiliyor. İşte VBS e-Okul karne notları ve devamsızlık bilgileri öğrenme ekranı…

e Okul’da en yoğun dönemlerin başında karne dönemleri geliyor. Öğrenciler e Okul’da son sınav notlarına erişim sağlayarak karne notlarını hesaplamak istiyor ancak bu noktada bazı detaylar bulunuyor. “e Okul kapanacak mı?” “e Okul ne zaman kapanacak?” gibi soruların cevabı ise şu şekilde…

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz…

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl ard arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

E-OKUL KAPANMA KONUSUNUN ASLI NEDİR?

e-Okul öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim bilgilerini takip etmesinde büyük önem taşıyor. e Okul tüm sene boyunca hizmet verirken, yoğunluk halindeki kesintiler harcininde erişime kapanmıyor. e-Okul sisteminde notların hesaplanıp karnelerin oluşturulabilmesi için belli bir süre bulunuyor ve kapanma konusu burada devreye giriyor. e-Okul sistemi kapanmıyor ancak öğretmenlerin not girişinin karne gününden birkaç gün öncesinde tamamlaması gerekiyor. Karnelerin hazırlanması için ortalama 2 günlük süre gerekiyor.