e Okul giriş: VBS e-Okul karne notları ve devamsızlık bilgileri öğrenme ekranı…

e Okul giriş detayları merak ediliyor. Dönem sonu geldi, öğrencileri karne heyecanı sardı. E okul girişi yaparak karne notlarını öğrenmek isteyen veliler ve öğrencilerin bekledikleri gün geldi. Öğrenci ve velilere kolaylıklar sunan VBS yani e okul sistemine haberimizde bulunan link aracılığı ile giriş yapabilirsiniz...

Öğrenciler 2018-2019 öğretim yılında ilk yarıyı tamamlıyor. e-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebiliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde anne ve babalar çocuklarının tüm okul bilgilerine erişebiliyor.

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl ard arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

GEÇEN SENE E-OKUL SİSTEMİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK OLMUŞTU

Dönem dönem öğrencilerin ve velilerin e-Okul sistemine olan ilgilerinin artması nedeniyle e-Okul giriş sisteminde önemli yoğunluklar yaşanıyor ve kısa süreli yavaşlamalar meydana gelebiliyor.

E-OKUL’DA NELER VAR?

Haftalık ders programları, nakil durumu, devamsızlık bilgisi, şube yazılı ortalamaları ve sınav tarihleri bulunur. Bu bilgiler öğretmenler tarafından da görülebilir. Ayrıca dönem sonunda öğrenciler tarafından merak edilen takdir-teşekkür hesaplaması da E-Okul üzerinden yapılabilir. Tüm notlar öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra öğrencinin yıl sonu başarı puanına bakılır. Yıl sonu başarı puanı öğrencinin teşekkür belgesi ya da takdir belgesi alıp alamayacağını belirler.