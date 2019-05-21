e Okul not sorgulama: e Okul VBS sistemine nasıl girilir? İşte devamsızlık ve notlar…

Yaz tatiline az bir zaman kala devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgileri merak ediliyor. MEB tarafından velilerin bilgilendirilmesi için geliştirilen e Okul VBS giriş nasıl yapılır? Öğrenciler e Okul giriş işlemi nasıl yapılır diye araştırmalarına devam ediyor. Haberimizde e Okul giriş işlemi ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgileri derledik.

E OKUL GİRİŞ SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MEB'im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden e Okul’a giriş yapabilirsiniz…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

GEÇEN SENE E-OKUL SİSTEMİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK OLMUŞTU

Dönem dönem öğrencilerin ve velilerin e-Okul sistemine olan ilgilerinin artması nedeniyle e-Okul giriş sisteminde önemli yoğunluklar yaşanıyor ve kısa süreli yavaşlamalar meydana gelebiliyor.

e-Okul sistemine giriş yapmak isteyenler haberimizde yer alan bilgilerden faydalanabilirler. e-Okul sistemine girebilmek için TC kimlik numarası ve şifre girmek gerekiyor, veliler aynı zamanda çocuklarının öğrenci numarasını da bilmek zorunda. e-Okul sistemi 2007 yılından beri kullanımda.