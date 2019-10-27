Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ebubekir el Bağdadi kimdir? Ebubekir Bağdadi nereli?

Trump'ın öldürüldüğünü açıklamasından sonra Ebubekir el Bağdadi'nin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Ebubekir el Bağdadi neden önemli işte hayat hikayesi...

20:21 -
Haberler Gündem
Ebubekir el Bağdadi kimdir? Ebubekir Bağdadi nereli?

Ebu Bekir el Bağdadi IŞİD lideri olarak biliniyor. Trump’ın yaptığı açıklamayla öldürüldüğü duyurulan Bağdadi kimdir?

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Ebu Bekir el-Bağdadi 28 ağustos 1971’de doğan ve kendini halife ilan eden Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgütün kurucusu ve lideridir.

Ebu Bekir el-Bağdadi Irak Savaşı esnasında Irak’ta el-Kaide’ye bağlı örgütün temellerini attı. Suriye’de çıkan iç savaş ile birlikte bu ülkeye gitti ve Nisan 2013’te el-Nusra Cephesi ve kendi örgütünü Irak ve Şam İslam Devleti adı altında birleştirdiğini ilan etti. 29 Haziran 2014 günü halifeliğini ilan etti. Nusra Cephesi liderleri birleşmeye karşı çıktı ve el-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri’ye durumu iletti. 2013 yılında El-Cezire’ye sızdırılan bir mektup ve ses kaydıyla El-Kaide lideri Eymen el Zevahiri bu grubun Suriye kanadını tasfiye ettiğini açıkladı. Fakat IŞİD emiri Ebu Bekir el-Bağdadi bu tasfiye kararını reddettiğini ve grubun Suriye’deki operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Raporlara göre Nusra Cephesi’ne bağlı yabancı militanların %80’ini kontrolü altına aldı.

4 Ekim 2011’de ABD Dışişleri Bakanlığı el-Bağdadi’yi küresel terörist ilan etti ve yakalanması ya da öldürülmesi için 10 milyon dolar ödül koydu. 5 Kasım 2014’te Forbes’in “Dünyanın En Güçlü İnsanları” listesine girdi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more