Ebubekir el Bağdadi kimdir? Ebubekir Bağdadi nereli?

Ebu Bekir el Bağdadi IŞİD lideri olarak biliniyor. Trump’ın yaptığı açıklamayla öldürüldüğü duyurulan Bağdadi kimdir?

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Ebu Bekir el-Bağdadi 28 ağustos 1971’de doğan ve kendini halife ilan eden Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgütün kurucusu ve lideridir.

Ebu Bekir el-Bağdadi Irak Savaşı esnasında Irak’ta el-Kaide’ye bağlı örgütün temellerini attı. Suriye’de çıkan iç savaş ile birlikte bu ülkeye gitti ve Nisan 2013’te el-Nusra Cephesi ve kendi örgütünü Irak ve Şam İslam Devleti adı altında birleştirdiğini ilan etti. 29 Haziran 2014 günü halifeliğini ilan etti. Nusra Cephesi liderleri birleşmeye karşı çıktı ve el-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri’ye durumu iletti. 2013 yılında El-Cezire’ye sızdırılan bir mektup ve ses kaydıyla El-Kaide lideri Eymen el Zevahiri bu grubun Suriye kanadını tasfiye ettiğini açıkladı. Fakat IŞİD emiri Ebu Bekir el-Bağdadi bu tasfiye kararını reddettiğini ve grubun Suriye’deki operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Raporlara göre Nusra Cephesi’ne bağlı yabancı militanların %80’ini kontrolü altına aldı.

4 Ekim 2011’de ABD Dışişleri Bakanlığı el-Bağdadi’yi küresel terörist ilan etti ve yakalanması ya da öldürülmesi için 10 milyon dolar ödül koydu. 5 Kasım 2014’te Forbes’in “Dünyanın En Güçlü İnsanları” listesine girdi.