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Ecdada büyük vefasızlık

Kurtuluş Savaşı’nda kanlarıyla destan yazan kahramanlara verilen İstiklal madalyaları, müzayede salonları satılıyor. Bunun son örneği ise Denizli'de yaşandı. Devlet tarafından 1930 yılında bir Kurtuluş Savaşı gazisine verilen 'İstiklal Madalyası', açık artırmayla 650 liraya satıldı. Tarih ve gurur mirası sadece, 18 sigara paketine eş değer.

12:58 -
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Ecdada büyük vefasızlık

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir müzayedede, 89 yıllık ‘İstiklal Madalyası’ açık artırmayla 650 liraya satıldı.Antikacılık yapan Mehmet Akif Yılmaztürk, Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir kafede müzayede düzenledi. 50 kişinin katıldığı açık artırmada, 50 ila 100 yıllık 120 parça antika eser satışa sunuldu.

İSTİKLAL MADALYASI AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

Antika şamdanların, radyo, fotoğraf makinesi ve gramofonların bulunduğu açık artırmada, 89 yıllık bir İstiklal Madalyası da görücüye çıktı. Devlet tarafından 1930 yılında bir Kurtuluş Savaşı gazisine verilen ‘İstiklal Madalyası’, açık artırmaya katılan Adem Ceylan tarafından 650 liraya satın alındı.

FOTO: DHA

Mezatta, 1906 yılında yapılan gramofon 3 bin 100 lira, 1940 yılında üretilen antika fotoğraf makinesi ise 2 bin liraya satıldı. Antikacı Mehmet Akif Yılmaztürk, 8 yaşından bu yana koleksiyoner olduğunu, 5 yıldır antikacılık yaptığını söyledi. Yılmaztürk, 120 parça antika eserin satışının yapıldığını, açık artırmadan elde edilen gelirin yüzde 10’unu Denizli Alzheimer Derneği’ne bağışlayacaklarını belirtti.

Denzili’nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir müzayedede, 89 yıllık ‘İstiklal Madalyası’ açık artırmayla 650 liraya satıldı.

İstiklal Madalyası kaç kişiye verildi?
İstiklal Madalyası, bu mücadeleye katılan kahramanlara, yani, dedelerimiz, dedelerimizin babalarına verilmek üzere bir şeref timsali olarak ihdas edilmiş bir madalyadır. 29/11/1920 tarihli ve 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunu 15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar süren Kurtuluş Savaşı'mızın cephelerinde veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakârlık gösteren bu şanlı insanlara bahşedilmiştir. 20 Kasım 1920'den itibaren 1926 yılına kadar milletvekili, Kuvayımilliyeci, PTT memuru, mülki amir ve askerlerden oluşan toplam 6.920 kahraman Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilmiştir.1968'de 1005 sayılı Yasa'nın 1 Mart 1968 tarihi itibarıyla kabulüne kadar geçen kırk yedi yıl içinde 17.557'si subay, astsubay ve 77.704'ü erbaş ve er olmak üzere toplam 95.261 kişiye İstiklal Madalyası verilmiştir.
Denizli Türkiye
Son güncelleme: 13:15 09.11.2019
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