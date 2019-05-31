Ecrin bebeğe ne oldu? Arama ekipleri yeni bir delile ulaştı

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında 2 gün önce Ecrin bebeğe ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin’in ayakkabısının diğer teki de bulundu. Bu sırada Ecrin Kurnaz'a ait kemik parçalarının incelenmesiyle kan donduran detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Buluntularda hayvanı müdahale olduğunu belirten Savcı Kadir Çakmak, “Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz” dedi. Savcılık ayrıca şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı üvey amca Özkan Kurnaz’ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. Özkan kurnaz’ın telefonundan çıkanlar ise şoke etti.

AYAKKABISININ DİĞER TEKİ DE BULUNDU

Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine, Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’nca ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalara bugün de devam edildi. AFAD’a ait kadavra köpeği ‘Abrek’in de kullanıldığı aramalara, Ecrin’in ayakkabısının diğer teki de dere yatağında bulundu.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü Alancık Mahallesi’nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, Ecrin’in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin´in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan kayıp Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen kafatası, kaburga ve kaval kemiklerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemesi sürüyor. Yapılan inceleme sonunda kemik parçalarının Ecrin’e ait olup, olmadığı netlik kazanacak.

“CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU YOK”

Bulunan kemiklerin Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığının araştırıldığını vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

“Kesinliğe ulaştırmak için ilgili kriminal dairelerden raporları alıp soruşturmayı tamamlayacağız. Kemik parçaları yüzey kısımdaydı. Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar, kemiklerde de hayvan müdahalesi olduğu sabit ancak hayvan müdahalesiyle mi başladı ilk süreç, yoksa insani bir müdahaleyle başlayıp daha sonra hayvan, çocuğun cesedini buldu ve o şekilde mi bitti… Bunları soruşturmamız neticesinde tespit edeceğiz. Şu an için deliller ışığında cinsel istismar konusunda bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa buna göre araştırmamızı yapacağız. Birçok delil konusunda araştırma yapıyoruz.” Çakmak, soruşturma neticesinde elde edilecek bulgulara göre gözaltı olabileceğini, ihtimallerin araştırılmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nın “kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme” suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz’ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz’ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz’ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin’in üvey amcası Özkan Kurnaz’ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz’a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz’a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz’ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz’ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı. Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin’in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz’ın da kan örnekleri alındı.

TELEFONDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Üvey amca Özkan Kurnaz'ın telefonunun içerisinde internet geçmişi arandığında çeşitli pornografik siteler girildiği ve bu sitelerde kız kardeş, amca, yeğen, yenge ve üvey amaca gibi etiketlerin arandığını tespit edildi.