Üvey amcanın telefonundaki aramalar kan dondurdu! Ecrin bebek bulundu mu?

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebeğe ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçalarının bulunduğu bölgedeki diğer vücut parçalarının bulunması için yürütülen çalışmalar hala devam ediyor. Müge Anlı’nın programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek olayında arama çalışmaları devam ederken detaylar da bir bir ortaya çıkıyor. Savcı Kadir Çakmak, insan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu belirterek “Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit” dedi. Savcılığın takibe aldığı üvey amca Özkan Kurnaz’ın telefonundan çıkanlar ise olayı yakından takip edenlerin kanını dondurdu. Savcı Çakmak, bulunan deliller ışında cinsel istismar bulgusu olmadığını da belirtti.

“CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU YOK”

Bulunan kemiklerin Ecrin Kurnaz’a ait olup olmadığının araştırıldığını vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

“Kesinliğe ulaştırmak için ilgili kriminal dairelerden raporları alıp soruşturmayı tamamlayacağız. Kemik parçaları yüzey kısımdaydı. Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar, kemiklerde de hayvan müdahalesi olduğu sabit ancak hayvan müdahalesiyle mi başladı ilk süreç, yoksa insani bir müdahaleyle başlayıp daha sonra hayvan, çocuğun cesedini buldu ve o şekilde mi bitti… Bunları soruşturmamız neticesinde tespit edeceğiz. Şu an için deliller ışığında cinsel istismar konusunda bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa buna göre araştırmamızı yapacağız. Birçok delil konusunda araştırma yapıyoruz.” Çakmak, soruşturma neticesinde elde edilecek bulgulara göre gözaltı olabileceğini, ihtimallerin araştırılmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’nın “kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme” suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı. Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

TELEFONDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Üvey amca Özkan Kurnaz’ın telefonunun içerisinde internet geçmişi arandığında çeşitli pornografik siteler girildiği ve bu sitelerde kız kardeş, amca, yeğen, yenge ve üvey amaca gibi etiketlerin arandığını tespit edildi.

KRİMİNAL RAPORLAR İNCELENİYOR



Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. Orman muhafaza memurlarının bir adet çocuk ayakkabısı bulması üzerine kendilerine ihbarda bulunduklarını belirten Çakmak, “Jandarma ekipleri de bizimle arama tarama faaliyetlerine katıldı. Arama yaparken ayakkabının bulunduğu noktanın etrafındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Yüz metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız” dedi.

ECRİN KURNAZ NASIL KAYBOLMUŞTU?

Vezirköprü’nün Alancık Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs’ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.