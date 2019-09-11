Ecrin bebek cinayetinde yeni gelişme var mı? Anne ve üvey babanın videosu tepki çekti

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık köyündeki evlerinin önünde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin katilini merak ediyordu fakat katilin bulunması hakkında bir gelişme yaşanmadı. Canlı yayına bağlanan üvey baba Deniz Kurnaz, Ecrin bebekle ilgili konuşulduğu sırada ağlamaya başlayınca Müge Anlı internette dolaşan bir videoyu yayınladı. Deniz Kurnaz ise bu videonun Ecrin kaybolmadan 5 ay önce çekildiğini ve sosyal medya hesabında kaldığını söyledi.

ECRİN BEBEK OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda 21 gün boyunca kayıp olan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın cesedine ulaşılmıştı. Soruşturmayı yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’ndan kan donduran açıklamalar geldi. İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, “Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz” dedi.