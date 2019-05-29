Savcı Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili acı gerçeği açıkladı!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 21 gündür kayıp olan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın cesedine ulaşılmıştı. Ecrin Bebek olayıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmayı yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’ndan kan donduran açıklamalar geldi. Savcılık ayrıca şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı üvey amca Özkan Kurnaz’ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı.

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. Orman muhafaza memurlarının bir adet çocuk ayakkabısı bulması üzerine kendilerine ihbarda bulunduklarını belirten Çakmak, “Jandarma ekipleri de bizimle arama tarama faaliyetlerine katıldı. Arama yaparken ayakkabının bulunduğu noktanın etrafındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Yüz metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin'e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız” dedi.



“BİR HAYVAN MÜDAHALESİNİN OLDUĞU AŞİKAR”



İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, “Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız” diye konuştu.

“CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU YOK”

Bulunan kemiklerin Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığının araştırıldığını vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

“Kesinliğe ulaştırmak için ilgili kriminal dairelerden raporları alıp soruşturmayı tamamlayacağız. Kemik parçaları yüzey kısımdaydı. Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar, kemiklerde de hayvan müdahalesi olduğu sabit ancak hayvan müdahalesiyle mi başladı ilk süreç, yoksa insani bir müdahaleyle başlayıp daha sonra hayvan, çocuğun cesedini buldu ve o şekilde mi bitti… Bunları soruşturmamız neticesinde tespit edeceğiz. Şu an için deliller ışığında cinsel istismar konusunda bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa buna göre araştırmamızı yapacağız. Birçok delil konusunda araştırma yapıyoruz.” Çakmak, soruşturma neticesinde elde edilecek bulgulara göre gözaltı olabileceğini, ihtimallerin araştırılmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nın “kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme” suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz’ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz’ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz’ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin’in üvey amcası Özkan Kurnaz’ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz’a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz’a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz’ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz’ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı. Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin’in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz’ın da kan örnekleri alındı.

BUNDAN BÜYÜK ACI OLABİLİR Mİ?

Üvey babaanne Hacer Kurnaz, gazetecilere, çocuğun evin önünden kaybolduğunu bildiğini, başka bir şey bilmediğini söyledi.

Bulunan kıyafetlerle ayakkabının Ecrin'e ait olduğunu belirten Kurnaz, “Eşyaların, telefonda fotoğraflarını gördüm. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı, getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Sabiden ne istediniz? Bundan büyük acı olabilir mi? Kolumu kanadımı kırdılar, ciğerlerimi söktüler.” ifadelerini kullandı.

Üvey dede Nuri Kurnaz da yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Ben görmedim. Kafatası ve kemik parçaları bulunduğu, parçaların adli tıpa gönderildiğini söylediler. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bir sonuç çıkarılır.” dedi.

“KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI ECRİN'E AİT OLABİLİR”

Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin'e ait olabileceğinin söylendiğini ancak kesin bir bilgi bulunmadığını anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

“Bulunan ayakkabıyı bir sefer görmüştüm, babasının aldığı akşam. Işığı yanmıyor diye konuştular. Ayakkabıyı dün orman işletmesinin şoförü ve muhafaza memuru gösterdi. ‘Ayakkabının rengini bilmiyorum ama ışıklı olduğunu söylemişlerdi.' dedim. Bulunan kazak, üzerindeki elbise. Gördüğüm kadarıyla Ecrin'in. Cinayet, kurt yemiş veya birisi götürmüş de olabilir. Aile bireylerinden kimse gözaltına alınmadı.”

ECRİN KURNAZ NASIL KAYBOLMUŞTU?

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.