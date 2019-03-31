Edirne seçim sonuçları: Yerel seçimleri sonuçlarına göre Edirne’de kim kazandı?

31 Mart Yerel seçimlerinde Edirne’de belediye başkanı resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li aday seçimi önde götürüyor. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; Edirne Belediye Başkanlığı’nı Millet İttifakı’nın CHP’li adayı mevcut başkan Recep Gürkan kazan önde götürüyor.
|Edirne İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Recep Gürkan
|CHP
|26.617
|% 45,51
|Koray Uymaz
|AK Parti
|23.432
|% 40,07
|Hamdi Sedefçi
|BTP
|4.528
|% 7,74
|Mansur İriş
|Saadet Partisi
|1.615
|% 2,76
|HDP
|693
|% 1,18
|Sibel Barshan
|DP
|524
|% 0,90
|Arif Köroğlu
|BBP
|452
|% 0,77
|DSP
|254
|% 0,43
|TKP
|229
|% 0,39
|Vatan Partisi
|134
|% 0,23
|Diğer
|6
|% 0,01
|Edirne İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|54.450
|%44,47
|AK Parti
|40.361
|%32,96
|İyi Parti
|13.833
|%11,30
|MHP
|6.798
|%5,55
|BTP
|2.273
|%1,86
|Saadet Partisi
|1.748
|%1,43
|HDP
|1.071
|%0,87
|DP
|812
|%0,66
|Diğer
|473
|%0,39
|BBP
|425
|%0,35
|Vatan Partisi
|202
|%0,16
EDİRNE’DE 2014 SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE DURUM NASILDI?
Edirne’de geçtiğimiz yerel seçim sonuçlarına göre %36.9’luk oy oranıyla Recep Gürkan kazanmıştı. AKP adayı %29.9’luk oy oranıyla ikinci olmuştu.
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