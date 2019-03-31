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Edirne seçim sonuçları: Yerel seçimleri sonuçlarına göre Edirne’de kim kazandı?

31 Mart Yerel seçimlerinde Edirne'de belediye başkanı resmi olmayan kesin sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın CHP'li adayı Recep Gürkan oldu.

21:25 -
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Edirne seçim sonuçları: Yerel seçimleri sonuçlarına göre Edirne’de kim kazandı?

31 Mart Yerel seçimlerinde Edirne’de belediye başkanı resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li aday seçimi önde götürüyor. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; Edirne Belediye Başkanlığı’nı Millet İttifakı’nın CHP’li adayı mevcut başkan Recep Gürkan kazan önde götürüyor.

Edirne İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Recep Gürkan CHP CHP 26.617 % 45,51
Koray Uymaz AK Parti AK Parti 23.432 % 40,07
Hamdi Sedefçi BTP BTP 4.528 % 7,74
Mansur İriş Saadet Partisi Saadet Partisi 1.615 % 2,76
HDP HDP 693 % 1,18
Sibel Barshan DP DP 524 % 0,90
Arif Köroğlu BBP BBP 452 % 0,77
DSP DSP 254 % 0,43
TKP TKP 229 % 0,39
Vatan Partisi Vatan Partisi 134 % 0,23
Diğer Diğer 6 % 0,01
Edirne İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 54.450%44,47
AK Parti AK Parti 40.361%32,96
İyi Parti İyi Parti 13.833%11,30
MHP MHP 6.798%5,55
BTP BTP 2.273%1,86
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.748%1,43
HDP HDP 1.071%0,87
DP DP 812%0,66
Diğer Diğer 473%0,39
BBP BBP 425%0,35
Vatan Partisi Vatan Partisi 202%0,16

EDİRNE’DE 2014 SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE DURUM NASILDI?

Edirne’de geçtiğimiz yerel seçim sonuçlarına göre %36.9’luk oy oranıyla Recep Gürkan kazanmıştı. AKP adayı %29.9’luk oy oranıyla ikinci olmuştu.

 

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