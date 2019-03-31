Edirne seçim sonuçları: Yerel seçimleri sonuçlarına göre Edirne’de kim kazandı?

31 Mart Yerel seçimlerinde Edirne’de belediye başkanı resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li aday seçimi önde götürüyor. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; Edirne Belediye Başkanlığı’nı Millet İttifakı’nın CHP’li adayı mevcut başkan Recep Gürkan kazan önde götürüyor.

Edirne İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 54.450 %44,47 40.361 %32,96 13.833 %11,30 6.798 %5,55 2.273 %1,86 1.748 %1,43 1.071 %0,87 812 %0,66 473 %0,39 425 %0,35 202 %0,16

EDİRNE’DE 2014 SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE DURUM NASILDI?

Edirne’de geçtiğimiz yerel seçim sonuçlarına göre %36.9’luk oy oranıyla Recep Gürkan kazanmıştı. AKP adayı %29.9’luk oy oranıyla ikinci olmuştu.