Edirne’de dehşet! İnsanların yüzüne yakıcı sıvı atarak terör estirdi…

Okulu için Edirne’ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı.

Saldırgan hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

MİNİBÜSTEN İNİP KAÇTI

Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de ETUS (Edirne Toplu Ulaşım Sistemi) minibüslerinden birinde yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı.

Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli şahıs minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

“YANDIM ÖLÜYORUM”

Minibüste yüzüne sıvı atılan G.Y. dehşet anlarını “Yüzüm ve gözüm yandı” sözleriyle anlattı. G.Y.’nin “Yandım ölüyorum” diyerek yardım istediğini söyleyen görgü tanığı Remziye Ö. dehşet anlarını şöyle anlattı: “Aracıma gaz alıyordum. Bir çığlık duydum. Baktığımda iki kadının bağırdığını ve bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüm. Kızın suratının kıpkırmızı olduğunu gördüm.”

POŞETE SARILI ŞİŞE BULUNDU

Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış şüpheli bir şişe buldu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere şişeye el konulurken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)