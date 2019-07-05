Edirne’de dolandırıcı alarmı: Başkanımız değil, inanmayın

Edirne Belediye Başkanlığı resmi sosyal hesaplarından ‘önemli duyuru’ şeklinde paylaşımda bulunuldu. Mesajda, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve belediye adını kullanarak telefon ile vatandaşlardan para, gıda ve kıyafet yardımı istendiğini bunun belediye ile bir ilgisi olmadığı bildirildi.

Edirne Belediye Başkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarıda şöyle denildi; “Telefon ile sizleri arayarak belediye başkanımız başkan yardımcılarımız ve belediyemiz adına sizlerden para-gıda-kıyafet yardımı istenmektedir. Bu konu il ilgili olarak kesinlikle bir bağlantımız ve bilgimiz yoktur tüm halkımıza önemle duyurulur.”

ÖNLENEMEYEN ÇETE!

Uyarı mesajının ardından Edirne polisinin de peşinden koşturduğu gizemli “yardım çetesi” olduğu ortaya çıktı. Vatandaşları arayan şahısların, kimi zaman Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın kimi zaman ise onun yardımcılarının ağzıyla konuşup, belediye için “para, gıda, kıyafet” gibi şeyler istediği öğrenildi.