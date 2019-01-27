Edirne’de korkutucu bir gelenek: Bocuk Gecesi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde halkın yoğun ilgi gösterdiği Orta Çağ’dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti. Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen gecede gençler, sıra dışı ve korkutucu makyajlarıyla dikkat çekti. Bocuk Gecesi'ne çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı.



BİRBİRİNDEN KORKUTUCU KIYAFETLER

Bocuk Gecesi, kışın en soğuk ve sert gecesinin simgesidir. Bocuk Gecesi'ne özel her evde mutlaka kabak pişiriliyor ve gelen ziyaretçilere ikram ediliyor. Eski çağlardan gelen bu inanışa göre, Bocuk olarak adlandırılan varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evin bereketli, evdeki kişilerin yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli ve güçlü olacağına inanılıyor.



YÜZLER BOYANIYOR, KORKUNÇ KOSTÜMLER GİYİNİLİYOR

Bocuk Gecesi'nde gençler, özel olarak hazırladıkları korkutucu kostümleri giyiyor ve beyaz çarşaflar içinde ellerinde meşalelerle evlerin camlarına vurarak köy sakinlerini korkutuyor.

Balkanlarda da bir benzeri yaşatılan geleneğe göre, kapıya gelen misafirlere kış aylarının vazgeçilmezi olan kabak tatlısı ikram ediliyor.

Çamlıca Köyü sakinlerinden 61 yaşındaki Hacer Gören, evde mutlaka bacanın tütmesi ve kabak pişmesi gerektiğini söyleyerek gençlerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.