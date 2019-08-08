Ege beşik gibi sallandı: 3 saatte 10 deprem

Ege bölgesi sabah saatlerinden bu yana büyüklükleri 2.8 ile 5.6 arasında değişen bir çok depremle sarsıldı. Merkez üsleri İzmir ve Denizli olarak saptanan depremler Ege bölgesinin tamamı ve Akdeniz bölgesin büyük bir bölümünde hissedildi. Can kaybının yaşanmadığı sarsıntılar nedeniyle Deniz’li ve çevre illerde bazı binalar hasar meydana gelirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremlerin devam edebileceğini dile getiren uzmanlar vatandaşları özellikle hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre büyük korkuya neden olan depremlerin ilki saat 11.39’da Kuşadası Körfezi Seferihisar açıklarında meydana geldi. Ege Denizi’nin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 4.8 olarak ölçüldü.

Bu depremden 8 dakika sonra 11.47 yine aynı yerde derinliği 5.2 olarak ölçülen 3.3 büyüklüğünde bir artçı sarsındı yaşandı. Bu artçı sarsıntıları saat 12.32 ve 12.40’ta yerin 5.4 kilometre derinliğindeki 3.1 ve 3.2’lik iki artçı daha takip etti. Saat 11.39’daki ilk depremden sonra bölgede 2.8 ile 3.2 arasında değişen büyüklükte 4 artçı sarsıntı daha yaşandı.

İzmir ve çevresinde hissedilen bu depremlerin şoku henüz atlatılamamışken bu kez Denizli’den deprem haberleri gelmeye başladı. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Denizli’deki ilk deprem saat 14.19’da Bozkurt ilçesine bağlı Baklankuyucak mahallesinde meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre altında meydan gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Bu depremden 6 dakika sonra saat 14.25’te ise bu kez yine Bozkurt ilçesine bağlı Mecidiye mahallesi sarsılmaya başladı. Yerin 8 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.6 olarak ölçüldü.

Ege bölgesinin tamamında ve Akdeniz’de hissedilen bu iki depremden sonra saat 16.30’a kadar en büyüğü 3.8 olarak ölçülen 3 artçı sarsıntı daha yaşandı.

