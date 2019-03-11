Ege Denizi’inde 4.1 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Ege’de saat 16:57’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ardında bazı vatandaşlar korkarak, açık alanlara çıkarken, bazı vatandaşlar de depremin ardından evlerine geri döndü. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre merkez üssü Ege Denizi’nde yaşanan depremin şiddeti 4.1 iken, AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin şiddetinin 3.9 olduğu ölçüldü. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

DEPREM ENDONEZYA’YI DA VURDU

Endonezya’da Sumatra Adası’nın kuzeyinde yer alan Açe eyaletinde, 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Singkil bölgesinin 47 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. “Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.