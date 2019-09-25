Ege ve Akdeniz’de sağanak yağış etkili oldu

Akdeniz ve Ege sağanak yağışa teslim oldu. Kıyılarımızda etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

BODRUM’DA DERE YATAĞI TAŞTI

Bodrum'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle dere yatağı taştı. Dere yatağında bir otomobilin sürüklenmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bodrum'da sabaha karşı etkili olmaya başlayan yağış, saat 06.30 civarında şiddetini arttırdı. Kısa süren yağışta bazı dere yatakları taştı. Gümbet Mahallesi’nde şiddeti daha da hissedilen yağış nedeniyle bazı iş yerlerinin bodrum katlarını ise su bastı.

Gümbet Melengeç Sokak’ta yol kenarında park halindeki bir otomobil, yağmur suları ile birlikte dere yatağında sürüklendi. Sürüklenen araç bir otelin duvarına çarparak durabildi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan otomobilin sürüklenme anlarının yanı sıra çöp konteynerinin de yağmur suları ile sürüklendiği görüldü

BODRUM’DA YAĞMUR SONRASI DENİZ KEYFİ

Bodrum'da sabah etkili olan yağmurun ardından havanın açmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Yağmur sonrası yüzünü gösteren güneşli havayla birlikte turistler, sahillere akın etti.

Bodrum’da bugün saat 06.00’da başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle sabah dışarıya çıkamayan turistler, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahillere akın etti. Turistler bulundukları otellerin plajlarını, Bodrumlular ise halk plajlarını doldurdu. 29 derece hava ve 24 derece deniz suyu sıcaklığında güneşlenip, denize giren turistler sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Birçok vatandaş ise sahil kenarlarında bulunan cafe ve barlarda zaman geçirdi.

ANTALYA’DA YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Antalya'da öğlen saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkezi ilçe Aksu'da bazı iş yerlerini su bastı.



Antalya'da öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur özellikle Antalya'yı havalimanı ve Manavgat, Alanya ilçelerine bağlayan çevre yolunda etkili oldu. Merkezi Aksu ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İlçe merkezinde bulunan bazı iş yerlerini yağmur suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kendi imkanları ve belediyenin yardımlarıyla boşalttı

MİLAS’DA 27 KOYUN TELEF OLDU

Muğla’nın Milas ilçesinde sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağmur ve fırtınada meydana gelen selde 27 koyun telef oldu.

Yaşanan fırtına ve selin ardından Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Ziraat Odası, meydana gelen zararın tespiti için çalışma başlattı. Kırsal mahallelerde incelemelerde bulunan Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Selimiye Mahallesi’nde ağılında 27 koyunu sele kapılarak telef olan İsmail Akpınar’ı da ziyaret etti. Başkan Atıcı ile Müdür Arslan, dolu yağışının zarar verdiği zeytin ağaçlarının yer aldığı Çandır, Kurudere ve Hisarcık mahalleleri ile Girme Deresi’nin taşması sonucu zarar gören sera ve meyve bahçelerinin yer aldığı Bahçeburun, Çınarlı mahalleleri, dere yatağının taşması sonucu zarar gören tarlaların yer aldığı Ekindere Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Son olarak Köklü Çayı’nın taşması sonucu sular altında kalan Ovakışlacık Mahallesi’ndeki tarlalarda incelemelerde bulunan Atıcı ve Arslan, üreticilerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Yağan yağmur sonucunda meydana gelen zararın Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceği ifade edildi.



ALANYA’DA YAĞIŞ KAZAYA SEBEP OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



Alanya’da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yoğun yağışa hazırlıksız yakalanırken, kayganlaşan yollar nedeniyle D-400 karayolu ve birçok bölgede maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 32357 plakalı personel otobüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yolcu bulunmayan otobüste sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kazalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İlçe genelinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle hava sıcaklığı 18 dereceye kadar düştü. AJANSLAR