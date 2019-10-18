Ege’de 3 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler…

Ege Denizi’nde bulunan ve tamamı İzmir il sınırları içerisinde kalan Çandarlı Körfezi’nde saat 11:26’da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 7.8 km altında gerçekleşti. Alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybı bulunmuyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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