Ege’deki depremin ardından herkesin aklında o soru! İstanbul’u etkiler mi? İşte yanıtı

Balkan ülkeleri Arnavutluk ve Bosna Hersek’te peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından bu sabah saatlerinde de Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

55 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin 256 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'da da hissedildiği öğrenildi.

UZMANI SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Arnavutluk depreminin ardından Sözcü’ye konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem bölgesinin Akdeniz kuşağı içerisinde yer aldığını belirterek, şunları söylemişti:

“Bu kuşağın devamında da Türkiye var. Adriyatik Denizi'ndeki mekanizma bizim Güney Ege'deki mekanizma ile aynı. Nedir bu mekanizma? Afrika kıtası bizim Ege Denizi altına doğru kayıyor. Girit ve Lodos adalarının altına doğru dalıyor. Lodos’un orada 4 bin metrelik denizel çukurluk var. İşte o çukurluk tesadüf değil. Bu deprem dalma-batma durumuna bağlı meydana gelmiştir. Bu büyük sarsıntı ile birlikte de yapı stokunda hasarlar meydana geldiğini düşünüyorum.”

İSTANBUL ADINA KORKULACAK BİR DURUM YOK

Depremin yer kabuğunu kırdığını belirten ve İstanbul adına korkulacak bir durum olmadığının altını çizen Ersoy, “Üstelik 6.4 ve 6.3 büyüklüklerinde iki deprem var, büyük ihtimalle iki deprem birbirini tetiklemiştir, birbirinin artçısı değildir” dedi.

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tür depremler mekanizma benzerliğinden dolayı ülkemizde sadece Güney Ege'de olur. İstanbul depremini de tetiklemez hiçbir şekilde, çünkü İstanbul'un altında böyle bir mekanizma yok.”