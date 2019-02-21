Cumhuriyet Gazetesi’nin eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davada verilen mahkumiyet kararları önceki gün istinaf mahkemesinde onandı. Yasa gereği 5 yılın altında ceza alan sanıklar için yeniden cezaevi yolu göründü. Kararı eleştiren CHP ve HDP’li milletvekilleriyle avukatlar, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya davanın sanıkları arasında yer alan gazeteci ve HDP milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekilleri Sera Kadıgil, Ali Şeker, eski milletvekili Ercan Karakaş, Basın İş Sendikası Başkası Faruk Eren ve çok sayıda avukat katıldı.

BUNDAN BÖYLE MEDYA KURULUŞLARININ YAYIN ÇİZGİLERİ…

Basın açıklamasını okuyan Avukat Tora Pekin, “Bu davada verilecek karar, Türkiye’de zaten olmayan basın özgürlüğünün kağıt üzerinde dahi sonu anlamındadır. Bu karara göre bundan böyle her yayın, içeriği tümüyle belirsiz, yasa niteliği olmayan, ‘örgüte yardım suçlamasıyla’ topyekün suçlayabilir ve mahkum edebilirsiniz. Bunu yaparken de gazetenin yazarı, çizeri, muhabiri, editörü, çalışanı, avukatı fark etmeyecektir. Bundan böyle medya kuruluşlarının yayın çizgileri olduğu gibi savcıların dünya görüşüne emanet edilmiştir. Cumhuriyet davasından ve bugün süren sayısız davadan o dünya görüşünün ne olduğunu biliyoruz: Eğer hükümete karşıysanız, yasaya da karşısınız demektir. Karşılığı da hapistir” dedi.

5 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR TEMYİZE GİDEMEZ

Açıklamasında istinaf mahkemesinin verdiği kararı da eleştiren Pekin, 8 sanık için yeniden cezaevi yolu göründüğünü belirterek şunları söyledi; “2 yıla kadar ceza alanlar eğer cezalarını ilk kez istinaf mahkemesi verdiyse, temyize gidebilir. 5 yıldan çok ceza alanlar da temyize gidebilir. Beraat eden arkadaşlarımız da temyize gidebilir. Bir tek kim gidemez? 5 yılın altında ceza alanlar, yani bu dosyadaki arkadaşlarımız gidemez. Korudukları sistem bu. Biz bu sisteme karşıyız”

AHMET ŞIK: BUNLARI CENNETİNE KABUL EDECEK BİR DİN YERYÜZÜNDE YOK

Cumhuriyet davasında 5 yılın üstünde ceza alan gazeteci ve HDP milletvekili Ahmet Şık da, İstinaf kararını eleştirerek, “Bir laf vardır, ‘yatacak yeri yok’ diye. İddia ediyorum hepsinin yatacak yeri var. O hapishane en tepeden başlayarak onları da sokmazsak namerdim. Bütün suçlarını, hukuksuzluklarını ve günahlarını din şarlatanlığının arkasına gizliyor ya bunlar. Anladıkları dilden söyleyeyim o zaman; bunları cennetine kabul edecek bir din yeryüzünde yok” diye konuştu.