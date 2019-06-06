Ekicioğlu: Türkiye İttifakı’nı derin yapı bozdu

CHP Kırşehir İl Başkanlığı'ndaki tören yoğun katılım nedeniyle il binası dışında yapıldı. CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ve CHP milletvekili Metin İlhan partililerle bayramlaşarak hoşgörü mesajları verdi.

TÜRKİYE İTTİFAKININ ÖNÜNÜ DERİN YAPI KESTİ

Bayramlaşmada konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhurbaşkanının son 2 aydır Türkiye İttifakı için sarfettiği sözler ve çabasının önünün Çubuk'ta kesildiğini söyleyerek, “Ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarıyla bağımsızlığı noktasında ciddi sorunları varken Cumhurbaşkanının attığı Türkiye İttifakı adımı Ankara Çubuk'ta CHP Genel Başkanımıza yapılan saldırı ile derin yapı tarafından engellendi. Bu hamlenin neden yapıldığına genel çerçeveden baktığımızda, ülkemizde demokrasinin, hukukun hakim olmamasını isteyen, gerginlik isteyen ve ülkenin varlığına tehdit oluşturan derin yapının saldırısı olduğunu görüyoruz. Tabi ki buna zarar verecek söylemlerin karşısında durmak zorundayız. Bu tür söylemler yerele de yansıyor” açıklamasında bulundu.

BELEDİYE VE KAMU KURUMLARI BABANIZIN DEĞİL, HALKIN MALI

AKP İl merkezinde yapılan bayramlaşma töreninde hüzün gözyaşlarının olduğunu savunan Ekicioğlu, “Kimsemiz kalmadı, buralar dolup taşarken onlar artık kimse gelmiyor diyor. Onun arkasından söylenen sözlerin bunun nedenleri olduğunun da farkında değiller. Çünkü bize oy veren vatandaşları teröristlikle suçlarsanız sizin partinizde kimse kalmaz. Kamu kurumlarına hanımını, oğlunu, gelinini, kızını, yerleştirirsen o partide kimse kalmaz. Eğer ekmeğinizi, dostluğunuzu, bilginizi paylaşmıyorsanız. Kucaklamayıp hepsi benim olsun derseniz maalesef o partide kimse kalmaz ve sonun başlangıcı olur. Bu gerginliklere gerek yok diyorum. Hala gerginliklerden nemalanmaya çalışırsanız bu sizin bittiğinizin ve tükendiğinizin göstergesidir. Bu arkadaşlara tavsiyem; lütfen gerginliği bırakın. Biz CHP olarak yerelde iktidarız. Buna saygı duyun, buna saygı duymak zorundasınız çünkü demokrasinin kuralı bu. Ne Belediye ne de kamu kurumları sizin babanızın malı değil, halkın malı” diye konuştu.

BEDELİ ÖNCE BİZ ÖDEYECEĞİZ, HALK DEĞİL!

Belediye başkanı Ekicioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kırşehir nasıl nefes aldıysa Türkiye de nefes alacak. Ülkenin bütünlüğü, birliği, barışı, demokrasisi, adaleti, hukuku için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Hiç kimseyi kırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız. Biz bu noktada başarılı olmak zorundayız. 89 yılında yapılan hatalardan ders çıkararak gelecek yüzyıllara bu cumhuriyeti taşıyacağız, ülkenin birliği ve bütünlüğü için de ne bedel ödenmek gerekiyorsa halk değil biz ödeyeceğiz”