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Ekmek pişirirken evi yaktılar

Tekirdağ'da, ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırında çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya sıçradı. Evdekiler dumandan etkilenirken, yangın itfaiyenin 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

23:08 -
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Ekmek pişirirken evi yaktılar

Yangın, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal İnecik Mahallesi’nde çıktı. Celal Bolat’a ait evde ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırındaki alevlerin etrafa sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın büyürken, alevler bitişikteki depoya da sıçradı.

FOTO: DHA

Durumu fark eden ev sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istedi, ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale etti.

FOTO: DHA

Ekiplerin 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, ev sakinlerinin dumandan etkilendiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ev sakinlerine müdahalede bulundu.

Ev ve depoda zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.   DHA

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Son güncelleme: android-time 23:15 22.02.2019
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