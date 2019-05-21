Ekrem İmamoğlu: 25 yılda yapamadıklarını 18 günde yaptırdım

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın soruları yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan’ın “Yeni dönemde stratejiniz ne olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir avuç insan üzerinden şu manzarayı bize yaşatanları anlatacağız. 1994 yılında kazananlar kaybedenlerin elini havaya kaldırıyor. Bu manzarayı yaşatamadılar bize. 25 yıl geçmiş aradan. Nurettin Sözen 5 yıl görev yapmış burada.

Toplumun insanların iradesini mağdur ettiler. 39 ilçede miting yapacakmış. Dediklerinin tam tersine yukarıya doğru seyir var bu ülkede. İşsizlik 5 milyonu aşmış. 3 gençten biri işsiz bu ülkede. Ne okutabilmişiz ne iş verebilmişiz…

5 yıl sonra başkası da gelebilir. Demokrasinin devamlılığı adına esastır. Bunu anlatacağız. İstanbul’un durumunu anlatacağım.

Suyla ilgili bir şey konuşmadınız, ulaşımla ilgili bir şey konuşmadınız. Bir talimat göndermişiniz. Aynı şeyi İSKİ’ye yazmışız. Su indirimi konusu. 3 Mayıs’ta. (YSK kararı 6 Mayıs)

“25 YILDA YAPAMADIKLARINI 18 GÜNDE YAPTIRDIM”

YSK’nın aklını okumuyoruz. Bilenler var da bizim işimiz değil. Bir öncesi mecliste niye çıkartmadınız diyenler var. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Toplantının gündemi bellidir. Bunun usülü vardır. Biz bunu orada da konuştuk yapacağız diye. Orada bana cevap verdiler.”

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Hesap kitap bilmiyorsunuz dediler. 50 lira açıkladık 40 lira dediler. Olsun 40 lira yaptılar, gençler kazandı. Ortak kararları. Benim kararıma eşlik ettiler. 25 yılda yapamadıklarını 18 günde yaptırdım AK Partililer. Konuşulanları milyonlarca insana izlettim.

Biz insanlara İBB’nin bir avuç insana değil millete ait olduğunu hissettirdik. Şeffaflığı insanların önüne koyduk. 3 buçuk milyon izledi bir oturumu. Demek ki insanlar aç. Kadınlar öğrenmek istiyor ne olup bittiğini. 18 günde ne yaptığımızı anlatmak istiyoruz.

Bir yılda bir ailenin cebine 540 lira girecek. Seçim taahhüdünde bunu koyan benim onlar değil.

Niye önemli biliyor musunuz? 2 milyon işssiz var bu şehirde. Öğrenci kartında yarı yarıya indirim. 12 yaşına kadar ücretsiz ulaşım. Onları geçirmediler. Başkanlık makamına havale ettiler. 4 yaşına kadar bebelerin anneleriyle ücretsiz ulaşımı paketimizde var.

Bu şehirde en önemli sorunun israf olduğunu anlatacağız. Tasarrufla neler yapabileceğimizi, zor günlerimizde neler katabileceğimizi anlatacağız.

İstanbul Belediyesi’nde nasıl israf yapıldığını anlatacağız. Uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon lira harcanmış. Sayıştayın denetiminde ortaya çıkan zarar 723 milyon. İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz.”