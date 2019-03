Ekrem İmamoğlu: 31 Mart’ta kazanıyoruz ama kutlama yok!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, “İstanbul Taksiciler Esnaf Odası” üyeleri ile Kağıthane Seyrantepe’deki genel merkez binasında buluştu. İmamoğlu’na, Millet İttifakı’nın İYİ Parti Kağıthane Belediye başkan adayı Mehmet Aslan da eşlik etti. Taksici esnafı, ‘hırsız' olarak niteledikleri UBER ile mücadele edilmesi talebinde bulundu.

“GERÇEKLER ÜZERİNDEN KONUŞURUM”

İmamoğlu, kendisini, ‘Gerçekler üzerinden konuşmayı ilke edinmiş bir kimlik' olarak niteledi. ”Yöneticiler, net konuşur, muğlak konuşmaz, eveleyip gevelemez” diyen İmamoğlu, servisçilerle yaşadığı bir anıyı taksicilerle paylaştı: ”Umum Servis Aracı İşletmeleri Odası var. Her gün önümü kesen servis araçları vardı. Arkadaşlarıma servisçilerin sorunlarıyla ilgili çalışma yaptırdım, diğer meslek gruplarına yaptığımız gibi. Arkadaşlarım, servis araçlarına ‘tahdit’ verme konusunda yasal bir engelimiz yok dedi. ‘Tamam. Gidelim müjdeleyelim’ dedim, gittim. Sağ olsunlar binlerce servisçi katıldı. Çok da anlayamadım ama oda başkanı, ismi Hamza Öztürk, beni karşıladılar. Biraz da böyle donuk karşıladı. Çıktık otobüsün üzerine. Dedim ki, ‘Araştırdık, ettik, tahdit konusu sizin önünüzde artık engel olmayacak. Biz, tahditin sizin önünüzde tehdit gibi kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Size söz veriyorum, geldiğimizde 6 ay içerisinde sizin tahdit sorununuzu çözeceğiz.’ Alkışladılar, ettiler. Bir alkışlamayan oda başkanı. Şikayet ediyorum oda başkanını. Kim böyleyse, hepsini şikayet ediyorum. Üsküdar turumuzda bir servisçi geldi, dedi ki; ‘Bakanlar, benim rakibim olan aday ve hatta il başkanına teşekkür ilanı yayınlamış.’ Ne için teşekkür ettiler, anlamadım yani. Düzgün dürüst insanları tenzih ediyorum. Sizin mesleğiniz üzerinden siyaset yapan kim varsa, gönderin kardeşim. Bana yaranıyorsa önce onu gönderin.”

“DOĞDUĞUM ŞEHRİ TEMSİL EDEMEZLER”

İmamoğlu, kendisini rahatsız eden bir başka konuyu da “Benim doğduğum memleketin tabelalarını asmışlar sağa sola. Bir dernek İstanbul’u donatmış durumda. Ben o kadar asamıyorum. Kampanya yapıyorum, asamıyorum vallahi. Bir dernek, şu an İstanbul’u donatmış durumda. Benim doğduğum şehrin adını kullanarak, neymiş efendim, ‘Sayın Cumhurbaşkanı ile buluşuyor’. Olabilir, Cumhurbaşkanı milletin cumhurbaşkanı. Adayın neden resmi var. Ayıptır. Bu işler, ayıptır, günahtır, yazıktır. Onu kim yapıyorsa, benim doğduğum şehri temsil etme hakkı yoktur” sözleriyle dile getirdi.



“TAKSİCİNİN YANINDAYIM”

Her esnafın temsilcisinin olacağı bir komisyon kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, “Taksicinin konusunun partiyle ne alakası var, alın teri ekmek parası. Hiçbir lakası yok. Ekmeğinizin hakkınızı hukukunuzun korunması işidir. Sizin UKOME’de ki 4 kişinin esiri durumundayız. Bende size vaat ediyorum, görev geldiğimiz zaman alt komisyon kuracağız, taksici de minibüsçü de orada oturacak. Her meslek komisyonundan bir kişi UKOME alt komisyonda temsilci olacak. Bu bir cesaret ister, oturup uygar bir şekilde konuşabilmek ve tartışabilmek cesaret ister” dedi. UBER konusuna da değinen İmamoğlu, “Uluslararası şebeke diye tariflenen bu sistemin Türkiye’ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren, Ulaştırma Bakanlığı. UBER, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme ‘Evet’ diyen, bunun önüne açan anlayış, sizin işinizi çözemez. Ben, taksicinin yanındayım. Bu şehrin, bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var, ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben, şu anda size gelip, elimde olmayan yasal bir imkan yokken, ‘Onu iptal edeceğim, yok edeceğim’ diyecek biri değilim. Ama karşısındayım” diye konuştu.

SALON RAP ŞARKILARIYLA COŞTU

İmamoğlu, taksicilerle buluşmasının ardından Beşiktaş Akatlar’a geçerek, Mustafa Kemal Merkezi’nde, İstanbul Gönüllüleri Buluşması'nda binlerce kişiye konuştu. Salonu hınca hınç dolduran, partililer ve gönüllüler, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Salona sığmayan yüzlerce vatandaş da etkinliği, dışarı kurulan dev ekranlardan izledi. İmamoğlu’ndan önce sahneye çıkan Ümraniye Gönüllüleri'nden Erdem Kaya ve Umut Çoban’nın, seçim için besteledikleri eski ve yeni 2 rap türü şarkıyı bütün salonla birlikte söyledi. İmamoğlu da gençlere eşlik etti. İmamoğlu, sahneye çağrılınca, salondaki coşku doruğa çıktı. ”16 milyon insanın temsilcisi olduğunuzu unutmayın. 16 milyon insanın geleceği sizin sırtınızda. ‘Ben buraya tek başıma geldim’ gibi değil, 16 milyon insan burada diye düşünün” sözleriyle başlayan İmamoğlu, “Seçime, 3 aydır hazırlanıyoruz. Hep beraber hazırlandık. Bunun içinde, yüzlerce proje üreten insan var. İnsanların gönderdiği on binlerce, yüz binlerce mesaj var. Her birisi bize katkı sundu. Bu iş, tek başına bir iş değil. Ben, sadece sizlerin bir temsilcisiyim. Ama şunu bilmelisiniz ki, her biriniz kendini bende hissetmeli, ben de sizi hissetmeliyim. Sizi hissetmeden bu yol yürünmez” dedi. ”Bu şehrin ve ülkenin, bir yönetim değişikliğine ihtiyacı var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: ”Hiçbir şey, iyi gitmiyor. Hala bu şehirde ve ülkede, sandık güvenliği hala vatandaşa emanetse, devlet bu konuda tedbir alamamışsa, 21’nci yüz yılda, 2019 yılında, gerisini konuşmaya gerek yok kardeşim. Bir yönetim, eğer güvenilir olduğunu ispat etmek istiyorsa, ilk yapması gereken şey, sandıktan çıkan her oyun hakkını bulması yolunda alacağı tedbirlerdir. Onu yapmıyorsa, kafasında başka şeyler dönüyor demektir.”



“YOL ARKADAŞIYIZ, YOLDAŞIZ”

İmamoğlu, partililere ve gönüllülere, seçim anında yapmaları gerekenler hakkında teknik bilgiler verdi. Toplanan tüm verilerin, ”İntranet” adını verdikleri sisteme girileceğini ifade eden İmamoğlu, “Bu kez başkan bir yenilik yaptık ve gönüllülerimizle, her okulda ayrı bir görevli tesis ettik. Bu görevli okul sorumlusu arkadaşlarımız, partili arkadaşlarımızla beraber çalışacak. Gönüllü arkadaşlarımız, sadece İBB başkan oylarını, ayrıca kurduğumuz bir merkeze ‘online’ (canlı) olarak gönderecek. Bizim sistemimizde, biz İBB oylamasının sonucunu, hızlı ve pratik bir şekilde öğrenmiş olacağız. Telaşlıyım, aceleciyim ya biraz. Bir an önce öğrenmek istiyorum. 1919 okulda, 2151 gönüllü arkadaşımız görev almış durumda. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yol arkadaşıyız, yoldaşız. Kol kola olacağız. Hukukçularımız da bu sürece destek verecek” diye konuştu.

“SİZLER BURAYA, KENDİ YÜREKLERİNİZLE KATILDINIZ”

“Sizler buraya, kendi yüreklerinizle katıldınız” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizi buraya gelmeye zorlayan, size, ‘Mutlaka git’ diyen ya da istemeye istemeye buraya gelmenizi sağlayan hiçbir unsur olmadığını biliyorum. Buraya gelirken, arkadaşlarım bana, farklı farklı ilçelerden fotoğraflar yolladılar. Bir miting var, biliyorsunuz. Ortak İstanbul mitingi yapıyorlar. 100 tane otobüs, 200 tane otobüs. Yani bu devletin, bu şehrin otobüsleri, sizin cebinizden çıkan parayla alınan mazotlarıyla mitinglere insan taşıyor. İstanbul’daki tüm hemşehrilerime sesleniyorum. AK Partili hemşehrilerim ve dostlarıma özellikle sesleniyorum. Bu kardeşiniz, İBB Başkanı olduktan sonra, en büyük vaadimdir, vallahi de billahi de hiçbirinizi zorla mitinge götürmeyeceğim. Bu nedir biliyor musunuz? İşte kibrin ve ukalalığın ulaştığı son nokta. Şu an sizin toplanmanız ve bir araya gelmeniz, kibirli yöneticilerden kurtulmanın bir buluşmasıdır. Bir dönemin bitip, yeni bir dönemin başlangıç anıdır.”



“BURADA HALK AJANSI VAR”

İmamoğlu’nun, “Adaylık sürecine, aileme danışıp karar verdim. 13 yaşındaki ortanca oğlum Semih’in, ‘Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a giderken hiç düşündü mü’ sözü, ortak aldığımız kararda çok etkili oldu” sözleri, salondan büyük alkış aldı.

“Seçim günü, bazı manipülasyonlar, sizin kafanızı karıştırıcı bazı işlemler olacaktır” diyen İmamoğlu, “Sakın itibar etmeyin. Efendim, ‘Sonuçlar belli oldu’. Şu oldu, bu oldu, falan. Bazı, malum ajanslar üzerinden bu işlere girişeceklerdir. İşinize bakın. (Anadolu Ajansı sesleri üzerine.) Bizim burada ‘Halk Ajansımız’ var” dedi.



“KUTLAMA YAPMALAR YAPMAYACAĞIZ”

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sonuçları açıkladık. İlçe seçim kurullarındaki işlerimiz bitti. Çok önemli bir şey yapacaksınız. Çok asil bir duruştur bu. Ben, 2014’te aynısını yaptım. Arkadaşlarım, bana Beylikdüzü’nde kızdılar ama sonra her birisi bana teşekkür etti. Çünkü ben, o gece, bir vatandaşımın bile, o ‘bile’ çok önemli, bir vatandaşımın bile kalbi incinsin istemiyorum. Korna çalmalar, kutlama yapmalar yapmayacağız. Çünkü ben ne istiyorum biliyor musunuz? 1 Nisan günü, sadece bize oy verenler değil, herkes o mitinge katılsın. Onun için 16 milyonluk miting diyorum. Bunu, benim başarabilmem için, hiç kimsenin kalbinin kırılmaması lazım. Başkaları, başka bir şey planlamış olabilir. Umursamayın. Bu toplumun iyiliğe, güzelliğe, sevgiye, saygıya, iyi düşünen yöneticilere ihtiyacı var.”



SULTANBEYLİ’DE COŞKULU MİTİNG

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Bu seçimin zorlu olacağını biliyoruz. Laf aramızda kalsın, bu arada öndeyiz, kazanıyoruz. Ama çok çalışmamız lazım. İyi ki bu adam seçilmiş, diyecekler. Bu bir, özgüven patlaması, egoistlik değil, asla öyle düşünmeyin. Bu, İstanbul’u yürekte hissetme işi. Başka hiçbir şey değil” şeklinde tamamladı.

Beşiktaş’tan Sultanbeyli’ye geçen İmamoğlu, Kent Meydanı'nda coşkulu bir kalabalığa hitap etti.