Ekrem İmamoğlu: Atatürk resmini hediye edemeyenler utansın

İmamoğlu şunları kaydetti:

“Üzüldüğüm taraf devlet adamlığı diye bir tanımımız vardır bizim. Çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon. Çünkü sizi milyonlarca insan dinliyor etkileniyor. Hatta dünya dinliyor. Dünya dinleyince ülkemiz adına yorum yapıyor. Dolayısıyla ülke içinde söylenen her cümle bizi ilgilendiriyor iyi ya da kötü siyaset alanı bu anlamda büyük bir düzelmeye muhtaç. Herkesin dikkatli konuşmaya insanları oturduğu yerden koltuğunu kullanmadan süreç yönetmeye ihtiyacı var. Başta da dediğim gibi önemsememiştim, polemik yapılıyor demiştim, ben de polemikten beslenmediğimi ifade etmiştim hala o noktadayım. Devlet adamlığının gerektirdiği hususu istiyorum. Söylenen sözler üzücüydü.

(Diyarbakır ziyareti ile ilgili) Ben Türkiye cumhuriyeti sınırında kim yaşıyorsa ben ona Atatürk fotoğrafı da hediye ederim her şeyi de ederim. Hediye edemeyenler utansın. Biz siyasi kuruluşların güçlenmesini sağlamalıyız. Bunu yarın ülkenin her yerinde Hakkari’de de Kars’ta da yaparım. Kendilerine de tavsiye ederim.

Benim Yenikapı’yı gidip fotoğraf çekmek diye bir amacım olmaz. Memleketin malına biz gözümüz gibi bakacağız.”