Ekrem İmamoğlu: “Ben bu şehre nefret etmek için yönetici olmayacağım”

CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yoğun seçim turuna bu kez de sabah sporu ile başladı. Sarıyer Belgrad Ormanı yürüyüş parkurunda partililer ve vatandaşlarla buluşan İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, partililer ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Parkur girişinde vatandaşlara kısa bir ‘piknik mitingi' yapan İmamoğlu, ”Belgrad ormanı dünya güzeli doğa harikası bir bölge. Elbette her yönüyle korunması ve yarınlara devredilmesi gereken bir miras. Çok zarar verildi İstanbul’a. Çok kötü işler yapıldı. Artık İstanbul’un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım” diye konuştu.



MEGA PROJE KAYBOLDU GİTTİ”

“Farkında mısınız? İki aydır mega proje kayboldu gitti. Bir şey diyemiyorlar. Sadece çocuk diyorlar, kadın diyorlar ve gönülden bahsediyorlar, yeşil alandan

bahsediyorlar. “ diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Çareleri kalmadı. En azından şu kampanya döneminde bile doğruyu öğrettim. Bu güzel bir şey. 20 milyon

metre yeşil alan üreteceğiz. Onlar her ne kadar piyangodan bulmuş gibi anlatsalar da bizim kafamızda zaten bunları üretmek var. Bütün İstanbul’un böyle güzel olmasını

diliyorum.”

DİLEK İMAMOĞLU: “ARTIK BEN DE BU MARATONDAYIM”

Kalabalık bir grupla yürüyüşünü gerçekleştiren İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını da yürüyerek yanıtladı. Gazetecilerin seçim maratonu sorusunu cevaplayan

Dilek İmamoğlu, ”Artık, ben de bu maratondayım. Çocuklardan da izni aldık. Zaten bu yoğun tempoya alışığız. Bugün çok güzel oldu. Uzun süredir buraya gelmek

istiyorduk” dedi.

VATANDAŞLARA ÇAYELİ BAKLAVASI İKRAM ETTİ

İmamoğlu yürüyüşün ardından dün akşam Ümraniye Haldun Alagaş Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen “Çayeli’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlamaları”

kapsamında kurulan tezgahtan satın aldığı 2 tepsi ev baklavasını vatandaşlara ikram etti.

“ŞEHRE İHANET ETMEK İSTEYENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Sarıyer’den Maltepe’ye geçen İmamoğlu, Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği, “Samsunlular Buluşması”na katıldı. İmamoğlu’na bu toplantıda CHP İstanbul

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte CHP İstanbul milletvekilleri eşlik etti. İstanbul’un asla ihanet edilmemesi gereken

bir şehir olduğunu belirten İmamoğlu, ”Baş üstünde tutulmalı. Bu şehre zarar veren her unsur kenara konulmalı. Belgrad Ormanları’ndan buraya geliyorum. 100 yıllarca

yılda oluşmuş bir doğa harikası. Bazı güzelliklerin oluşması, yüz yıllar sürüyor. Ama geliyor bir kişi, bir yanlış yapıyor, o güzellikleri kesip, doğrayıp gidiyor.

Böyle kadim, büyük kentleri yönetirken, alacağınız kararları çok tartıştırmalı ve bir eylemde bulunurken, bu şehre bir çivi çakarken, bin kere düşünüp, bir kere

hareket etmelisiniz. Aksi taktirde, yaptığınız işlerin ihanet olduğunu anlatırsınız ama iş işten geçmiş olur. Biz, bu şehre asla ihanet etmeyeceğiz. 16 milyondan

alacağımız güçle, birileri bu şehre ihanet etmek istiyorsa, ona da müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“İNSANLARI AYRIŞTIRAN ANLAYIŞIN KARŞISINDAYIZ”

“Bu şehri ve bu şehrin insanlarını ayrıştıran anlayışın da karşısındayız” diyen İmamoğlu, ”Bu salonda bile farklı yörelerin, farklı insanları var. 7 bölge 7 renk.

16 milyon insanıma aynı gözle bakan bir yönetici olacağım. Öfke kusan ve kin kusan insanlara şunu söylüyorum: Ben, İBB Başkan adayıyım. İnşallah da İBB Başkanı

olacağım. Nefret öyle bir duygudur ki, içinizdeki kin duygusunu besler ve yakar. Bütün duygularınızı eritir ve yok eder. Ben, bu şehre nefret etmek için yönetici

olmayacağım. Bu şehirde yaşayan tek bir kişiden bile nefret ederek yöneticilik yapılmaz. Nefretle yol yürüyen ve nefret duygusuna konuşan insanlar, zayıf insanlardır.

Ben, gücünü toplumdan alan ve toplumun her ferdini seven bir insan olarak, sizin gücünüzle, güçlü bir insan olacağım. Her birinizden elde edeceğimiz duygularla

herkesi seveceğim” şeklinde konuştu.