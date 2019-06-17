Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ortak yayını kime yaradı?

Moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya’nın yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak yayın, yıllar sonra ilk kez iktidar ve muhalefeti aynı ekranda buluşturdu.

Tüm gözler bu tarihi buluşmadaydı. Öyle ki; öncesinde anket şirketlerinden, 23 Haziran’da yeniden sandığa gidecek İstanbullulara, siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kesim bu programın seçim sonucunu dahi etkileyebileceği yorumlarını yapmıştı.

Ancak programın kazananı kim sorusuna baktığımızda;

Karşımıza cevap olarak Türkiye demokrasisi çıkıyor…

Önceki iktidarlar döneminden bu yana ilk kez yapılan program, toplumca unuttuğumuz ‘düzeyli tartışma’ kültürünü yeniden hatırlamamıza yardımcı oldu.

Genel olarak bakıldığında adil bir şekilde tamamlanan yayında taraflar, aynı sorulara eşit sürelerde cevaplar verdi, seçmene kendilerini ifade etmeye çalıştı.

İşte tam bu nokta da ise sürekli sansüre maruz kalan İmamoğlu öne çıktı.

İBB başkan adaylığı duyurulduğu günden bu yana hükümete yakın haber kanalları ve gazetelerde hiçbir olumlu haberi yer almayan Ekrem İmamoğlu’nu dün akşam o kanallar da yayınlamak zorunda kaldı.

İmamoğlu ilk kez tüm haber kanallarında sesini duyurma, görüşlerini karşıt seçmene de ifade edebilme fırsatı bulmuş oldu.

Tabii ki son karar yine sandığa gidecek vatandaşa ait..

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