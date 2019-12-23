Ekrem İmamoğlu bir vaadini daha tuttu: Şeffaf ihale

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra şeffaflık vaat eden Ekrem İmamoğlu bir vaadini daha tuttu. Geçtiğimiz yıllarda sadece belediye iştiraklerinden katılım olan ihalelerden biri daha şeffaf hale getirildi ve ihalede sert bir pazarlık yaşandı.

İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 23 Aralık’ta (bugün) gerçekleştirilen, ‘İstanbul geneli parkları, kavşakları, refüjleri, yol kenarları, havuzları ve kamu bahçelerinde yeşil alan çevre düzenlemesi bakım ve onarım hizmet işi alımı’ ihalesinde kıran kırana bir pazarlık yaşandı. İBB iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj Hizmetleri AŞ., ihaleye katılan diğer firmalardan daha yüksek bir teklif verdi ve ihaleyi kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda, benzer ihalelere sadece belediye iştiraklerinin katılması ve fiyat konusunda rekabetçi bir yapı olmaması eleştiri konusu olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi İBB tarafından yapılacak ihalelerin şeffaf olacağını ve kamu yararı ilkesinin gözetileceğini vaat etmişti.