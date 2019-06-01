Ekrem İmamoğlu: Görev bittiği zaman, gitmeyi bilmek gerek!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde yüzlerce vatandaş ile birlikte açtı. İş adamı Seyfettin Başkan’ın düzenlediği sokak iftarında İmamoğlu’na, CHP Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul milletvekili Turan Aydoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Beylikdüzü Belediye Başkan Mehmet Murat Çalık eşlik etti. Vatandaşlar, sokağa giren İmamoğlu’nu, alkışlar ve ”Ekrem Başkan” tezahüratıyla karşıladı. Vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. İftar öncesinde ilk konuşmayı Bozkurt yaptı. Bozkurt’un ardından mikrofonu alan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“GİTMEYİ BİLMEK LAZIM”



”Ramazan ayı, gözü açıp kapattık, bitti. Aslında bu bize bir mesaj. Ramazan ayı gibi, hayat da böyle. Hayata güzel izler bırakmak gerekir. Hiçbir makam, hayata dair hiçbir şey kalıcı değil, geçici. Güzel iz bırakıp, güzel mesajlar vermek, ona göre herkesin, ‘Allah razı olsun’ dediği bir hayat geçirmek hepimizin emeli. Bugüne baktığımızda talip olduğumuz makam ya da 31 Mart’ta seçildiğimiz makam da böyle bir şey. Allah nasip eder, 5 yıl görev yaparsınız ama biter. Bittiği zaman, gitmeyi bilmek lazım. Gitmeyi bilmeyenler, sanki kendi mülkü gibi davrananlar, aslında inancımıza dair bence eksiği olan insanlar. Çünkü dünyaya dair her görev geçici. Hiçbir görev kalıcı değil. Duam odur ki, ne kadar görev yaparsanız yapın, ister 1 yıl, ister 5 yıl, ne kadar olursa olsun layıkıyla yapmak çok önemli.”

”18 GÜNDE İZ BIRAKTIK”

”Esenyurt’ta yeni bir başkanımız var; Kemal Deniz Bozkurt, Allah yolunu açık etsin. Size hizmet edecek. Bizim de amacımız o. 18 gün makamda kaldık. 18 günde bile hizmet etme çabasında olduk. 18 günde iz bıraktık. İnsanlar, ‘Allah razı olsun sizden. Bize her gün zam yapan insanlara indirim yapmayı hatırlattınız’ diyor. Öğrenciye indirim yaptık. Su faturalarınıza indirim yaptık. Hayatınızın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bu şehrin insanlarının günleri iyi geçmiyor. İşsizlik artıyor, gelir düşüyor. Pazarlarda fiyatlar artıyor. Böyle bir ortamda yardımlaşmamız lazım. Yardımı önce kamu eli yapar. Ama bunu sadaka verir gibi yapmaz. Görevi gereği yapar. Size bu şehrin imkanlarını dağıtır. Mahalle mahalle çocuklarınız için çalışacağız. Kadınlara yardımcı olacağız. Yardımlaşacağız. Barışacağız. Kucaklaşacağız. Etnik kökeni, siyasi partisi, şucuymuş, bucuymuş bakmayacağız. Herkes bir arada mutlu yaşayacak. Tam da Ramazan ayının bize söylediği gibi olacağız.”

Konuşmaların bitiminden kısa bir süre sonra ezan okundu ve İmamoğlu ile vatandaşlar orucunu açtı. Vatandaşların İmamoğlu’na ilgisi, iftar sonrasında da devam etti. Vatandaşlar, ”selfie” yaptıkları İmamoğlu’na, ”Trabzon’da doğdu / İstanbullu oldu / Ekrem İmamoğlu” bestesiyle sevgi gösterilerinde bulundu.