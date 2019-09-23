Ekrem İmamoğlu İBB’nin borcunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV’de katıldığı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu açıkladı.

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“En doğru sorulardan birisi. İşin özeti Türkiye’de ekonomi. İstanbul bu konuda kapasitesi en yüksek şehirlerden bir tanesi. Meclis’te sıkıntılar yaşayabileceğimizi biliyoruz. İlk Meclis’te bunu aştık. Borçlanma hakkını verdiler. Son mecliste “Kullanmadınız niye istiyorsunuz?” dediler.

Bir takvimimiz var. Muazzam bir takvim yönetiyoruz. 2019 bütçesinde gider bütçesi var. 3 milyar liraya yakın aşağıya çektik. 20 milyar liraya kadar indirdiğimizi düşünüyoruz.

Büyükşehirin politikasının doğru yürümediğini tespit ettik. Mali durumlarda en önemli meselelerin başında: Yürümeyen metro hatları…

Burada borçlanma ayrı bir kalem. Bunun gibi borçlanmalarımız var.

İBB’NİN NE KADAR BORCU VAR?

İBB’nin totalde borcu 50 milyar TL’nin üzerinde. Kısa ve orta vadeli borç 30 milyar TL’nin üzerinde. 25 yıla kadar giden borçlar var.

Kendi iştirakine borçlu ama o da borcu. 1 milyar liraya yakın vergi borcu ödemek zorunda kaldık. İştiraklere ödemek zorunda kaldığımız rakam buna dahil değil.

Ben şu an rakamları paylaşıyorum sizinle. Magazinsel bir cevap beklemeyin mühür deyince. Birinci sırada İBB nin yönetimine idari ve mali disiplin getiriyoruz. Toplum “Benim paramla ne yapıyorsun?” diyor.”