Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyasına Artvin’de büyük ilgi

İBB’nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kardeş belediye olarak kabul ettiği Artvin'in Ardanuç ilçesi halkı, İmamoğlu'na destek için bağışta bulundular. CHP İlçe Başkanlığının organizesinde gerçekleşen programda bağış yapmak isteyen vatandaşlar, banka önünde kuyruğa girdi.

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“KARDEŞ BELEDİYEMİZ”

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir burada yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ilçemizi birçok kez ziyaret etti. Hatta Beylikdüzü Belediyesi bizim kardeş belediyemizdir. Bugün Ekrem İmamoğlu'na destek için Ardanuç halkıyla birlikte köylerinden traktörle gelen çiftçilerimiz, köylülerimiz bugün burada. Ardanuç zengin bir ilçe değil ama bugüne kadar bize hep Ekrem İmamoğlu yardım etti. Bu kez biz ona destek olmak istedik” dedi.

Köylerinden bazı vatandaşların traktörleri ile ilçe merkezine geldiği gözlenirken, sıraya girenler açılan hesap numarasına bağışta bulundular. DHA