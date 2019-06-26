Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında ve nereli?

Ekrem İmamoğlu son zamanların hakkında en çok konuşulan siyasi ismi oldu. Ekrem İmamoğlu’nun hayatı vatamdaşlar tarafından araştırılıyor. Ekrem İmamoğlu, 2014 Yerel Seçimleri sonucunda CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmişti. Siyasete yeni bir soluk getiren İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. Fakat İstanbul seçimleri YSK kararı ile yenilendi ve İmamoğlu yenilenen seçimler sonrası tekrardan İBB Başkanı seçildi. İşte Ekrem İmamoğlu hakkında detaylar…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970'te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı.

Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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