Ekrem İmamoğlu: 16 sandık kaldı

İşte İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları….

16 SANDIK KALDI

16 sandık kaldı. Oyların % 99.95’i girilmiştir. Şu an itibari ile 4.168.546 bize verilen oy, 4.142.791’de rakibimize verilen oy dolayısıyla aradaki fark 25.755’dir. Cumhurbaşkanının bu süreci, desteklemesini bekliyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım; bu süreci işletilmesinde sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na partimin tüm organlarına iyi partinin genel başkanına ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum.

TELAFİSİ OLMAYAN HATALAR YAPILMAMIŞTIR

AA’nın verisinde de nihayet İstanbul kırmızı renge boyanmıştır. Doğrular er yada geç ortaya çıkar. Çok çok büyük telafisi olmayan hatalar yapılmamıştır.

Bütün bu sürecin olgunlaşmasıyla beraber toplumumuzun tüm değerlerine maneviyatı inançlarına saygı duyan bir kişi olacağımızın sözünü veriyorum. Biz hep birlikte büyük bir milletiz. İstanbul için yolumuz açık olsun.

Alacağım diye düşünüyorum rakibim nazik bir insan. Çok yakın zamanda ararlar diye düşünüyorum.