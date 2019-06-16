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Lütfi Kırdar’a ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu

Türkiye'nin heyecanla beklediği tarihi yayının yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne ilk gelen aday Ekrem İmamoğlu oldu. Binali Yıldırım ise programın başlama saatine 4 dakika kala kongre merkezine geldi.

Fatma VURGUN
20:30 -
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Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım canlı yayını bu akşam Lütfü Kırdar Kongre Salonu’nda gerçekleşiyor. Adayların vaatlerini ve merak edilen sorulara yanıt vereceği program İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılacak.

Program için Lütfü Kırdar’a ilk gelen isim ise Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, eşi ve büyük oğlu ile birlikte saat 20:25 sıralarında, yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Salonu’na geldi. Kendisini bekleyen gazetecileri selamlayan İmamoğlu salona giriş yaptı.

Binali Yıldırım ise saat 20:56’da kongre merkezine geldi.

Son güncelleme: android-time 20:59 16.06.2019
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