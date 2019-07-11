Ekrem İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden oradasınız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) istifalara dün bir yenisi eklendi. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek görevinden istifa etti. İstifalar dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, iştirak şirketleri ile toplantılar yapacaklarını belirtip istifalarla ilgili şunları söyledi: “İstifa edenlerin iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler.”

‘15 TEMMUZ İÇİN DAVET İLETİLMEDİ'

İmamoğlu, makam otolarının Yenikapı'da sergilenmesine ilişkin “İşin içine İBB iştiraklerini katmadan bir manzara sergileyemiyorsunuz. Şu anda iştiraklerin istediğimiz sisteme dahil olma pozisyonu yok. Çünkü orada bizim tanımadığımız, bilmediğimiz diyalogdan bile kaçınan yöneticiler var.” 15 Temmuz etkinliklerini katılıp katılmayacağının sorulması üzerine ise İmamoğlu, “15 Temmuz'da zaten İBB önünde anma töreni olacak. Ama şu anda ne valilikten ne merkezi hükümetten resmi bir program bize iletilmedi” dedi.

O isimler hâlâ milyonluk şirketlerin yönetiminde

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından görevlerinden istifa eden genel sekreter, yardımcıları ve daire başkanları İBB'nin şirketlerindeki görevlerini bırakmadılar. Şirketlerdeki yöneticiler bu görevleri nedeniyle “huzur hakkı” da alıyorlar. İmamoğlu'nun istifa çağrısı yaptığı o isimlerin İBB iştiraklerindeki görevleri İTO kayıtlarına göre şöyle:

* Eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İGDAŞ'da yönetim kurulu başkanı.

* Genel sekreter yardımcılarından Muzaffer Hacımustafaoğlu, Otobüs A.Ş. yönetim kurulu başkanı.

* Mevlüt Bulut, Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı.

* Süleyman Karalı, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı yapıyor.

* Nihat Macit, KİPTAŞ yönetim kurulu başkanı.

* Çağatay Kalkancı, Belbim A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevinde.

* Eyyüp Karahan, Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Kültür Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı.

* Adil Karaismailoğlu da İstanbul İmar A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor.

* Hukuk müşaviri Ali Karaaslan İstanbul Enerji A.Ş. yönetim kurulu başkanı.

* Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek de İSPARK A.Ş. yönetim kurulu başkanı