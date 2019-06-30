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Ekrem İmamoğlu: Makam araçlarını bir araya toplayıp bakacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 93'ncü kez düzenlenen Gazi Koşusu'na katıldı. Çıkışta gazetecilere konuşan İmamoğlu, ''Makam araçlarını bir araya toplayıp sergileyecek misiniz?'' sorusuna ilginç yanıt verdi.

21:41 -
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Ekrem İmamoğlu: Makam araçlarını bir araya toplayıp bakacağız

Koşu öncesi ve sonrasında Veliefendi Hipodromu’nda tam bir ”İmamoğlu izdihamı” yaşandı. Vatandaşlar, birinci olan ”The Last Romance” isimli kısrağın jokeyi Ahmet Çelik’e plaketini verirken de büyük alkış aldı.

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İmamoğlu, basın mensuplarının “Makam araçlarını bir araya toplayıp sergileyecek misiniz?” ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi;

”Ben, bir arada görmeyi severim. Parça parça uğraşamıyorum. Bir araya toplayıp bakacağız. Çaya şeker atmayı öyle bırakmıştım. Yıllar önce günde 20 çay içiyordum. Biri, ’20 tane şeker biriktiriyorsun bir tabağa. Bir tabakta görünce ne kadar kötü’ demişti. O gün şekeri bırakmıştım. Araçları bir araya toplayacağız. Belki de bizim canımızı sıkacak, moralimizi bozacak. Kullananlar bile, ‘Yok ben kullanmadım, evime otobüsle gidiyorum’ diyecek. Dolayısıyla o görüntüyü görmem lazım.”

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