Son dakika: İmamoğlu izdiham altında oyunu kullandı

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermek için eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte, saat 12.16’da Beylikdüzü’ndeki Haldun Taner İlkokulu’na geldi. Gazetecilerin ve vatandaşların yoğun ilgisi altında oyunu kullanan aile, yaşanan izdiham nedeniyle okuldan güçlükle ayrılabildi. İmamoğlu, gazetecilerin sorularını, yine yoğun ilgi ve sevgi gösterileri altında yanıtladı. İmamoğlu, ”Bu sadece İBB seçimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi sürecine dair yaşatılan bu hukuksuz süreci milletçe tamir etme günüdür, tamir etme sandığıdır. Hem demokrasimiz adına, İstanbul’umuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımı hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı verecektir” dedi.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için oyunu, 31 Mart’ta olduğu gibi yine Beylikdüzü’ndeki Haldun Taner İlkokulu’nda ve yine 1382 numaralı sandıkta, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte kullandı. Vatandaşlar, oy verme işlemi öncesinde ve sonrasında İmamoğlu ve ailesine yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı basın mensupları da İmamoğlu Ailesi’nin oy kullandığı 3’ncü kattaki sınıfta kelimenin tam anlamıyla konuşlandı. Onlarca kameraman ve foto muhabiri, İmamoğlu ve ailesinin birlikte oy atma anını görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştı.

HER KATTA SEVGİ GÖSTERİSİ

Basının yoğun ilgisi altında oyunu kullanan İmamoğlu, vatandaşlık görevini yerine getirdikten sonra da okul koridorlarında yurttaşlar tarafından sevgi çemberine alındı. Her katta yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getire getire okuldan zorlukla ayrılabildi. İmamoğlu ve ailesini, okul dışında da yine bir gazeteci ordusu ile kalabalık bir vatandaş grubu karşıladı. İmamoğlu, vatandaşların sevgi gösterileri altında gazetecilere konuştu. ”Türkiye’miz ve İstanbul’umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, ”Bu sadece İBB seçimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi sürecine dair yaşatılan bu hukuksuz süreci milletçe tamir etme günüdür, tamir etme sandığıdır. Hem demokrasimiz adına, İstanbul’umuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımı hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı verecektir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

”HERKES HAKKINI HELAL ETSİN”

İmamoğlu, oy kullanan rakibi Binali Yıldırım’ın sözleri soruldu. İmamoğlu, bu soruya, ”E güzel temenniler. Ben de dün meydanlarda aynı temennileri dile getirdim. Güzel ama keşke seçimlerde her yol mubahtır anlayışıyla değil de millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına cümleler kurarak, seçim için, oy için her şeyi söylemek, her şeyi yapmak değil, güzel cümlelerle milletine moral veren, şehrine gelecek adına moral veren cümlelerle seçim yaşasak. Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle, bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacaktır. Bu bakımdan elbette helalleşelim, elbette herkes hakkını helal etsin ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım. Tekrar seçim hayırlı olsun. Her şey çok güzel olacak” yanıtını verdi.





