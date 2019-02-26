Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’daki kentsel dönüşüm mağdurlarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turunu Üsküdar'da sürdürdü. İlçede bir dizi ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, kentsel dönüşümün kapsadığı mahallelerden biri olan Kirazlıtepe'de evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentsel Dönüşüm Derneğinin düzenlediği programda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, çözüme ilişkin önerilerini anlattı.

BİRİNCİ AİLESİNİN TEK GÖZ ODALI EVİNE MİSAFİR OLDU

Kentsel dönüşümle ilgili dernek üyeleriyle sohbetin ardından İmamoğlu, 1977 yılından bu yana aynı evde ikamet eden İsmet ve Seher Birinci'nin çiftinin tek göz odalı evine misafir oldu. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan ailenin evini ziyaret eden İmamoğlu, burada kentsel dönüşümle ilgili güven sorunu yaşadığını söyleyerek imza vermek istemediğini belirten ailenin sıkıntılarını dinledi. Kentsel dönüşüm konusunda görevli olan arkadaşlarına talimat veren İmamoğlu, konuya ilişkin sürecin takipçisi olacağını söyledi.

KİRAZLITEPE SAKİNLERİYLE GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu, mahallede ikamet eden İsmet ve Seher Birinci çiftinin tek göz odalı evlerine misafir oldu. İmamoğlu, Birinci çiftinin ağzından kentsel dönüşümle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Kirazlıtepe’den Kısıklı Mahallesi’ndeki semt pazarına geçen İmamoğlu, burada Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Kendisine gelen fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. İmamoğlu’nun kendisi gibi Trabzonlu olan Ali Kasap (70) ile yaptığı sohbette renkli anlar yaşandı. İmamoğlu, “16 senedir AK Parti’ye oy veriyorum. Geçmişteki kuyrukları, çöp dağlarını biliyorum” diyen Kasap’a, “30 sene geçmiş bunların üzerinden. Yanlışlar yapılmış olabilir. Şimdi ben rakibimden daha hızlı koşup, daha çok çalışmak için geliyorum” şeklinde yanıt verdi. Pazarın sonundaki AK Parti standına uğrayan İmamoğlu, başarılar dileyip, “Hilmi Bey’e (AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı) selamlarımı iletin” dedi. DHA